Le Roses Roll Follonica hanno conquistato la finalissima del torneo, aggiudicandosi il trofeo della prima edizione della Next Generation Cup Novara

Follonica: Un risultato importante per la squadra capofila Follonica Hockey, in partenariato con Pumas Hockey Viareggio e con la collaborazione di Hockey Prato e Circolo Pattinatori Grosseto, guidata in panchina da Fabio Bellan. Da segnalare anche lo splendido gol di Martina Cupido (Pumas Viareggio), premiato come miglior gol della finale, che ha impreziosito la vittoria.

Complimenti a tutte le atlete per l’impegno e la crescita dimostrata:

Emily Shatrolli, Helena Bendoni, Iris Bongini, Giorgia Fraternale, Lavinia Ricceri, Alice Sorbo, Viola Ugas, Martina Cupido, Aurora Shatrolli.

Il Consiglio Direttivo dell’Hockey Follonica si congratula con le ragazze per la vittoria del torneo: “Un progetto nato da poco tempo che ci sta già dando grandi soddisfazioni. Complimenti al mister Bellan e a tutti i dirigenti per il lavoro svolto con passione e competenza.”

Il presidente Franco Ciullini ha dichiarato:

«Siamo orgogliosi di questa vittoria, che dà fiducia al nostro progetto di hockey femminile. Le ragazze hanno dimostrato impegno e spirito di gruppo: un bel segnale per il futuro».

Inizio in salita invece per le categorie del Follonica Hockey scese in pista nel week end scorso entrambe per la 1° Giornata di Coppa Italia.

Sconfitta per 6 a 4 la serie B , guidata da Lorenzo Bonucci. Nonostante la buona prestazione infatti è il CP Grosseto ad aggiudicarsi il derby, grazie anche all'eccellente prova dell'estremo difensore Peruzzi Squarcia. Sfortunato invece il Follonica che nella prima frazione fa suonare ben quattro volte il telaio della porta.

Discorso diverso per l'Iren Follonica che, grazie alla differenza di qualità e soprattutto esperienza dei giocatori, esce sconfitta per 6 a 2 contro il Roller Matera, squadra quest'ultima ricca di ottimi giocatori come Piozzini e Santeramo. I ragazzi del golfo, guidati quest'anno da Carlo Gucci sono riusciti raramente ad essere pericolosi da impensierire la difesa ottimamente organizzata dei Lucani.