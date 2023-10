Le ricette di Alissa Mattei raccolte in due volumi alla scoperta dei sapori di Maremma

Orbetello: 100 ricette gustose, scritte da Alissa Mattei per Maremma Magazine, sono adesso disponibili in due volumi, uno dedicato alla cucina maremmana e toscana e l’altro alla cucina italiana, per un viaggio tra i sapori, che celebra la ricchezza gastronomica del nostro Paese, attraverso i piatti della tradizione più amati e rappresentativi. Ogni ricetta è introdotta da Alissa Mattei con una spiegazione sulle origini del piatto e consigli utili per ottenere il risultato migliore, oltre ad essere corredata da foto a colori che mostrano l’esito finale della preparazione facendo venire l’acquolina in bocca. Dagli antipasti, alla pasta, dalle zuppe ai secondi di terra e di mare e poi i contorni e i dolci i due volumi raccolgono una panoramica completa delle migliori ricette scritte da Alissa Mattei.



“Da oltre vent’anni Maremma Magazine, mensile di informazioni turistiche e culturali interamente dedicato alla Maremma – afferma l’editore Celestino Sellaroli –, racconta la bellezza, la storia e l’attualità di questa magica terra e della sua gente. In questa narrazione occupa un posto importante la cucina, con la pubblicazione de ‘Le ricette di Alissa Mattei’ in due volumi, entrambi editi da CS Edizioni, la stessa casa editrice di Maremma Magazine. Il primo volume è tutto dedicato ai sapori di Maremma e di Toscana, mentre il secondo invita alla scoperta della tradizione culinaria del resto d’Italia, consentendo di riprodurre a casa un meraviglioso universo di profumi e bontà che tutto il mondo ci invidia. Basta veramente poco per cimentarsi tra i fornelli grazie alle chiare e sapienti spiegazioni di Alissa Mattei.”

“Quando più di quattordici anni fa mi è stato chiesto di scrivere ricette per Maremma Magazine – spiega l’autrice Alissa Mattei – ho accettato con piacere perché cucino da sempre, non solo per diletto a casa, ma anche per lavoro. La mia formazione di chimica organica mi porta naturalmente a sperimentare; ho lavorato in un vero e proprio laboratorio di cucina, mettendo a punto ricette per un’azienda alimentare e ho collaborato con uno chef come Paolo Petroni, mio mentore e punto di riferimento. Poi nel 2001 ho aperto un ristorante in Maremma, la bella locanda Casa Montecucco, dove negli anni sono arrivata a portare sulla tavola oltre 130 ricette, molte delle quali sono raccolte in queste due pubblicazioni. Il secondo libro, in particolare, nasce dalla mia curiosità verso la cucina delle altre regioni d’Italia, in gran parte scoperta e riscoperta durante i viaggi. Ricette che ho proposto al ristorante, riscuotendo un grande successo anche tra gli ospiti stranieri.”

Non manca, dunque, che sfogliare i libri per cogliere l’ispirazione. Tra i piatti tipici maremmani e toscani sono presenti i tortelli e i crostini, l’acquacotta e la panzanella, ma anche il peposo e il polpo in galera, gli gnudi, il castagnaccio e le frittelle di San Giuseppe, i Brutti ma buoni. Tra i piatti della cucina italiana la carbonara e la amatriciana, tipiche del Lazio, il pesto ligure; la tiella pugliese, la pasta ‘ncasciata siciliana, i saltimbocca alla romana, l’agnello gratinato, il coniglio in carpione, il pollo in fricassea o il vitello tonnato e molto altro ancora.

I due volumi sono acquistabili al prezzo di 15 euro l’uno. Richiedili inviando una mail a redazione@maremma-magazine.it Possono anche essere acquistati nella sede della casa editrice CS Edizioni, in via Tripoli 10 a Grosseto o nelle librerie Mondadori Bookstore in Corso Carducci 9 a Grosseto, tel. 0564 22329; presso la Nuova Libreria di Francesco Serino in Via dei Mille 6A a Grosseto, tel. 0564 22284; presso Bastogi Cartolibreria in Corso Italia 25 ad Orbetello, tel. 0564 867103; presso Libreria Mondadori Bookstore in via Cuniberti 18 a Porto Santo Stefano, tel. 0564 642821.