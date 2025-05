Le ragazze della media “Pacioli” volano a Roma per la fase nazionale dei campionati studenteschi di pallavolo

Le atlete della scuola secondaria di primo grado “Pacioli” di via Gorizia saranno allo Stadio Olimpico di Roma nei giorni 26, 27 e 28 maggio

Follonica: Non le batte nessuno. Le ragazze della squadra di pallavolo della scuola “Pacioli” (la media di via Gorizia- Istituto comprensivo Follonica1) hanno fatto centro anche questa volta. Nei giorni scorsi nello stadio comunale “Martelli” di Livorno le 12 atlete follonichesi hanno infatti superato brillantemente le rappresentative di Firenze, Massa Carrara e Pisa, guadagnandosi il primo posto nel campionato studentesco e l’accesso alla fase nazionale.

Con grinta, determinazione, spirito di squadra e tecnica raffinata le ragazze della “Pacioli” non hanno avuto difficoltà a vincere tutte le partite. A guidare la squadra in questo importante successo sono state, come nelle fasi precedenti, le professoresse Daniela Carone e Clarissa Palla, che con passione e professionalità hanno accompagnato le loro allieve nel percorso di preparazione e nelle varie gare. La formazione vincente è composta da: Aurora Amerini, Linda Maione, Camilla Calestrini, Alice Cozzitorto, Noemi Fagiolini, Matilde Pallini, Martina Pecchia, Eva Porcu, Valeria Polchi, Giorgia Puzzo, Emma Tommaselli e Carlotta Vanni.

Il successo della squadra di pallavolo dimostra la grande attenzione che la scuola “Pacioli” pone anche al sport come volano di crescita psico-fisica e come motore per un armonico sviluppo cognitivo ed emotivo. “Il prossimo appuntamento per le nostre ragazze – è il commento delle docenti Carone e Palla - è di quelli che fanno battere il cuore: la fase nazionale, in programma nella splendida cornice dello Stadio Olimpico di Roma nei giorni 26, 27 e 28 maggio. Un palcoscenico di prestigio che vedrà le nostre atlete rappresentare con orgoglio la Toscana e, soprattutto, la scuola Pacioli”. Alle campionesse follonichesi va il plauso di tutto l’istituto comprensivo Follonica1 e il più caloroso in bocca al lupo della dirigente Elisa Ciaffone e di tutti i docenti.