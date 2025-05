Le proposte per incentivare l’avvio e la trasmissione di impresa: a Grosseto la tappa del Roadshow promosso dai Giovani imprenditori

Sono aperte le adesioni all’evento “Staffetta. Roadshow sulla trasmissione di impresa”, promosso da Cna Giovani imprenditori Grosseto e Cna Giovani imprenditori Toscana e, in programma giovedì 29 maggio, con la presenza dell’assessore regionale Leonardo Marras

Grosseto: Creare occasioni di ascolto, confronto e presentare proposte concrete per favorire l’imprenditoria giovanile agevolando l’avvio e la trasmissione di impresa. È con questo obiettivo che i Giovani imprenditori di Cna lanciano, in tutta Italia, un Roadshow in più tappe per presentare un piano di azione e discuterne insieme a chi fa impresa, agli amministratori e agli esperti. E arriva proprio a Grosseto, il 29 maggio prossimo, una tappa di questo percorso. L’appuntamento con “Staffetta. Roadshow sulla trasmissione di impresa”, l’evento organizzato da Cna Giovani imprenditori Toscana e Cna Giovani imprenditori Grosseto è alle 16, nella sala conferenze “Maurizio Masini” di Cna Grosseto, in via Birmania 96. Un evento al quale è possibile partecipare, registrandosi sul sito marketing.cna.it raggiungibile anche dal sito web di Cna Grosseto, all’indirizzo www.cnagrosseto.it.

I temi dell’avvio e della trasmissione di impresa, considerati strategici per l’associazione e al centro di una articolata proposta politica, saranno illustrati e discussi con l’aiuto dei partecipanti, tra cui l’assessore regionale all’Economia e alle Attività produttive Leonardo Marras.

Ci sono una serie di fattori, che emergono anche dall’indagine realizzata dal Centro studi Cna che sarà presentata durante l’evento, che ostacolano la possibilità di fare impresa: difficoltà di accesso al credito, carenza di percorsi formativi mirati, mancanza di tutele efficaci nei momenti di vulnerabilità imprenditoriale.

Dalla fine del regime di neutralità fiscale per le cessioni di azienda nel 2004, il numero di imprese esistenti acquistate sul mercato si è dimezzato e oggi solo il 6.6% degli under 40 che fanno impresa lo ha fatto rilevando un’attività già avviata. Serve quindi, per un regime agevolativo strutturato che, da un lato renda fiscalmente neutra la cessione per chi vende e, dall’altro renda sostenibile e attrattivo l’acquisto per chi subentra, in particolare per i giovani imprenditori. Per far questo, Cna propone di incentivare fiscalmente il riconoscimento della plusvalenza con aliquote ridotte, introdurre un super-ammortamento sui valori di avviamento e semplificare l’imposizione indiretta, creando così le condizioni per garantire la continuità e la sopravvivenza di un patrimonio economico e culturale unico, premiando il coraggio di chi si mette in gioco e valorizzando quanto già esiste: competenze, relazioni, esperienza.

Accanto a questo, Cna propone di introdurre un regime fiscale di vantaggio rivolte alle nuove imprese che non possono accedere al regime forfettario: l’applicazione di regime agevolato entro un limite di ricavi di 500mila euro con una determinazione analitica del reddito imponibile (differenza tra ricavi e costi) secondo le regole ordinarie del Tuir, sia nel regime semplificato per cassa che in quello ordinario per competenza, in base alla natura del soggetto. Al reddito così determinato si applicherebbe un’unica imposta sostitutiva – con aliquote fortemente ridotte per i primi cinque anni di attività – al posto delle imposte tradizionali, comprese Irap e addizionali locali.

Queste proposte, nel dettaglio, e i dati emersi dall’analisi condotta a livello nazionale saranno quindi al centro dell’incontro del 29 maggio che si svolgerà con questo programma: dopo la registrazione dei partecipanti sono previsti i saluti di Riccardo Breda, presidente di Cna Grosseto; alle 16.30 “I giovani e cosa li aspetta: tra analisi e proposte”, con gli interventi di Michele Agostini, presidente dei Giovani imprenditori di Cna Grosseto, Simone Gualandi, presidente Giovani imprenditori Cna nazionale, e Claudio Carpentieri, responsabile delle Politiche fiscali di Cna nazionale. Alle 17, “Imprese tra eredità e futuro: quali gli strumenti della Regione Toscana”, con il contributo dell’assessore Marras e, a seguire, le conclusioni a cura di Luca Tonini, presidente di Cna Toscana.