Le proposte e i suggerimenti del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi

Incontro con i“grandi” consiglieri comunali e la sindaca

Castel del Piano: Le ragazze e i ragazzi del Consiglio Comunale dei più giovani hanno elaborato e avanzato al Comune tre proposte incentrate soprattutto sulla scuola. L'occasione per presentarle è stato il Consiglio comunale di giovedì 29 maggio a cui hanno partecipato la sindaca Vittoria Bargagli, la vice sindaca Greta Forti, gli assessori Domitilla Di Donato e Giorgio Luca e alcuni consiglieri.

Segnalano, in particolare, la necessità di realizzare interventi di manutenzione sulla palestra e sugli impianti sportivi collegati alla scuola media e di garantire la sicurezza sugli attraversamenti davanti alle scuole, sia media che primaria; propongono, poi, di disporre lo spostamento di una fermata del bus per agevolare lo scorrimento del traffico in via di Montagna. Infine le ragazze e i ragazzi chiedono e la realizzazione di un centro giovani dove passare il tempo e fare attività formative e ludiche.

“Il contributo dei nostri giovanissimi consiglieri, che ringraziamo sinceramente per l'impegno con cui hanno affrontato quest'esperienza – afferma Cinzia Pieraccini, sindaca di Castel del Piano –, si dimostra da subito frutto di un punto di osservazione attento, originale e responsabile. Quanto segnalano farà parte della programmazione più generale e il centro giovani, che è uno degli obiettivi di questa amministrazione, vorrei che fosse un esperimento di politica condivisa: mi piacerebbe costruire il progetto insieme a loro affinché possa rispondere alle esigenze dei ragazzi e al contempo essere un luogo sicuro e fruibile”.