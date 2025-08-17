Le più celebri musiche dei film Disney a “Paesi in musica a Roccastrada” con l'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”

Lunedì 18 agosto l'ultimo appuntamento stagionale della rassegna organizzata dal Comune con Agimus Grosseto e la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi

Roccastrada: “Paesi in musica a Roccastrada” torna lunedì 18 agosto alle ore 21.15 nel parco del Chiusone, a Roccastrada, con l'ultimo appuntamento stagionale del festival: il concerto dell'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” diretta da Damiano Tognetti dedicato alle più celebri musiche dei film d'animazione Disney (ingresso libero e gratuito).

Il programma prevede l'esecuzione di un'Ouverture con il “Medley delle Principesse” (Biancaneve e i sette nani, Cenerentola, La Bella addormentata nel bosco) e poi melodie da La Sirenetta, Pocahontas, Il Re Leone, Mulan, Il Gobbo di Notre dame, Mary Poppins, Frozen, Aladdin, La Bella e la Bestia.

Il direttore d'orchestra Damiano Tognetti si è diplomato nella classe di violino all’Istituto “Boccherini” di Lucca con il maestro Bologni, per poi perfezionarsi alla prestigiosa Scuola di Musica di Fiesole sotto la guida di Mariana Sirbu e, successivamente, di Eugene Sarbu. Ha studiato direzione d’orchestra con Ennio Nicotra all’Accademia Steinway di Torino e con Alessandro Pinzauti al Conservatorio “Cherubini” di Firenze. Ha vinto numerosi concorsi nazionali e si è esibito in tournée in diversi paesi d’Europa, Sud America, Cina, Giappone e Asia centrale. Ha collaborato con musicisti rinomati come Riccardo Muti, Claudio Abbado, Giuseppe Andaloro, Andrea Lucchesini, Rudolf Buchbinder, Ilya Grubert, Uto Ughi e Salvatore Accardo. Nel febbraio di quest'anno ha diretto la Connecticut Virtuosi Chamber Orchestra alla Carnegie Hall di New York, considerata una delle più importanti sale da concerto al mondo.

“Paesi in musica a Roccastrada” è una rassegna organizzata dal Comune di Roccastrada in collaborazione con Agimus Grosseto e la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi.

Nelle foto: alcuni componenti della sezione Archi dell'Orchestra di Grosseto



