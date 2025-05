Le parole del sindaco Jacopo Marini per la scomparsa di Nello Nanni

Arcidosso: "Questa mattina (ieri, ndr), all’età di 84 anni, ci ha lasciato l’architetto Nello Nanni. E’ stato uno degli studiosi di maggior rilievo del territorio, grande esperto di storia locale e uno dei maggiori conoscitori della figura di David Lazzaretti". Così lo ricorda il sindaco Jacopo Marini.

"Durante la sua professione di architetto - prosegue il sindaco - tanti sono stati gli interventi di riqualificazione di spazi pubblici arcidossini da lui curati: dal recupero del Castello Aldobrandesco a quello del Teatro degli Unanimi; dal rifacimento del Parco del Pero a quello di Piazza Indipendenza. E’ stato il direttore più longevo della rivista “Amiata Storia e Territorio” che durante la sua guida ha promosso numerose ed importanti ricerche. Tante sono state le pubblicazioni da lui curate, tra le più rilevanti il Castello di Arcidosso e la Valle dell’Ente; David Lazzaretti. Il Profeta della terza era; e la raccolta in due volumi degli scritti di Lazzaretti David Lazzeretti. Scritti 1868-1870 e David Lazzeretti. Scritti 1871-1873. Figura originalissima di intellettuale, è stato non solo profondamente legato al territorio amiatino ma, letteralmente, alla sua terra: finché la salute glielo ha consentito, ha lavorato presso il suo podere di Terra Rossa ai piedi del Monte Aquilaia, per cui sentiva un richiamo fortissimo che definiva “la scelta”. Perdiamo una figura dal grande spessore intellettuale e morale, uomo schivo ma dalla poliedrica intelligenza, è stato un vero e proprio punto di riferimento per tutta la comunità. Oggi proviamo una grande tristezza e la consapevolezza di essere tutti un po’ più poveri. Ci stringiamo con sincero affetto al dolore della famiglia. Caro Nello, ora riposa in pace!"