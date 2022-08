Le parlamentarie del Movimento 5 stelle: "Più Grosseto in Toscana!"

Grosseto: «Grosseto e la Maremma; Grosseto è la Maremma. Grosseto e la Toscana; Grosseto è in Toscana!



La Toscana è una regione firenze-centrica ed a farne le spese, da sempre, è la Maremma: la terra più lontana, quella molto, troppo spesso trasparente agli occhi della politica fiorentina e conseguentemente, trasparente anche agli occhi della politica nazionale.

Ma - si legge in una nota del Movimento 5 stelle Grosseto - ce lo meritiamo? Dobbiamo espiare colpe? Siamo forse brutti e cattivi? La risposta è no! Ed allora perché siamo relegati in un pezzo di Toscana, la più a sud?

Questo è un argomento dalle mille sfaccettature, dalle mille risposte e non vogliamo adesso scrivere un tratto sul perché la maremma grossetana è la cenerentola delle province toscane e dell’Italia. Ma una cosa la vogliamo dire, oggi. Sì, oggi, nel momento in cui la comunità del Movimento 5 stelle è chiamata al voto delle parlamentarie, ossia a scegliere chi dovrà sedere in parlamento per i prossimi cinque anni, se tutto va bene.

La bassa densità abitativa, la legge elettorale attualmente in vigore, le regole interne al Movimento 5 stelle sulla definizione delle liste elettorali, queste tre cose, tutte insieme, penalizzano il nostro territorio in termini di rappresentanti politici nelle istituzioni. E se uno è penalizzato, dall’altra parte c’è un altro che è avvantaggiato. Ma per una volta, vi chiediamo, possiamo mettere sul campo tutte le energie che abbiamo e tentare di venirne fuori alla grande?

Ci rivolgiamo alla comunità del Movimento 5 stelle della provincia di Grosseto: partecipiamo in massa alla votazione delle parlamentarie. In questo caso, l’unione fa la forza, i numeri contano!

Partecipiamo alle parlamentarie, ricordiamo agli altri di partecipare e votiamo i nostri candidati grossetani alle liste proporzionali: Gianni Trilli, Isacco Bocci, Gianluigi Perruzza e Luca Giacomelli. Andate a leggere la mail, fate un giro sul portale nazionale del Movimento 5 stelle. Il 16 agosto è un giorno importante: si vota anche per avere più Grosseto in Toscana, più Grosseto in Italia.

Ce lo meritiamo, non dimentichiamocelo mai: animiamo una terra fantastica, una terra che ha delle potenzialità enormi, ma queste devono essere ben rappresentate.

Andate in massa a votare alle parlamentarie - conclude la nota - del Movimento 5 stelle».