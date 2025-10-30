Le opere di Franco Gaggioli trovano nuova casa alle Bandite di Scarlino

L’assessorato alle Bandite avvia un progetto per valorizzare le installazioni di “Pinolino” simbolo di creatività e legame con la natura e con l’infanzia

Scarlino: L’assessorato alle Bandite di Scarlino, con l’assessore Silvia Travison (foto cover), ha avviato un progetto per valorizzare le opere e le installazioni di Franco Gaggioli, l’uomo conosciuto da tutti come “Pinolino”, che per anni ha vissuto nella casa della Polveriera del Puntone. Gaggioli, scomparso la scorsa estate all’età di 91 anni, aveva trasformato quel luogo in uno spazio unico, popolato da giochi, sculture e creazioni artigianali nate dal suo ingegno e dal suo profondo amore per la natura.

Per preservare la memoria e il valore di quelle opere, l’assessore Silvia Travison, in accordo con le figlie dell’artista, ha deciso di rimuovere le installazioni dai pressi della casa e trasferirle nella sede delle Bandite di Scarlino, al Podere Ponte alle Catene. Qui saranno restaurate e collocate negli spazi che ospitano l’associazione Asiniamo, realtà che promuove attività educative e didattiche rivolte ai bambini e alle scuole del territorio, in attesa di poter essere ricollocate dove sono state create.

«Questo progetto nasce dal desiderio di mantenere viva la memoria di Franco Gaggioli – spiega l’assessore Silvia Travison –. Le sue opere rappresentano un legame autentico con il territorio e con la natura, e un grande legame con i bambini che per anni hanno popolato quel luogo attratti dai lavori di Gaggioli. Attraverso la loro valorizzazione vogliamo trasmettere ai più giovani i valori di creatività, rispetto e cura dell’ambiente che hanno ispirato tutta la sua vita».

Anche le figlie di Gaggioli hanno espresso soddisfazione per l’iniziativa. «Ringraziamo di cuore il Comune e le Bandite di Scarlino per la sensibilità dimostrata. Il nostro babbo aveva un legame fortissimo con la "sua pineta" e con "il suo mare": passava il tempo a creare giochi e sculture, seguendo il suo spirito libero. Sapere che le sue opere troveranno casa in un luogo dove i bambini potranno giocare e stare a contatto con la natura ci riempie di gioia».





Foto di Barbara Pampaloni