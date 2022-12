Le opere di Carlo Gentili donate alle Clarisse

Grosseto: Il signor Renzo Gentili, in qualità di erede e proprietario di alcune opere d’arte del pittore Carlo Gentili, ha espresso la volontà di donarle all’Amministrazione comunale. La Giunta ha accettato la generosa donazione e la condizione a cui è stata subordinata, consistente nella catalogazione delle opere e nella loro esposizione permanente negli spazi del Polo Le Clarisse - Fondazione Grosseto Cultura, già individuati in accordo tra il donante e la direzione del citato Polo culturale. L’artista Carlo Gentili ha esposto in centri culturali pubblici, privati e gallerie d'arte, riscuotendo innumerevoli successi nel corso della sua carriera artistica.



“Le opere d’arte donate andranno ad arricchire l’offerta espositiva del Polo Culturale Le Clarisse, facente parte della Fondazione Grosseto Cultura – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti -. Le nove opere che si dividono tra quadri e sculture saranno sicuramente apprezzate da chiunque visiterà il Polo culturale. Vogliamo esprimere tutto il nostro apprezzamento riguardo alle opere donate e la nostra sincera gratitudine nei confronti di Renzo Gentili che ci ha omaggiato di questo speciale dono”.