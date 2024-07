“Le Notti della natura”. Venerdì 19 luglio nel suggestivo scenario della miniera di Ravi

Gavorrano: Torna venerdì 19 luglio nel suggestivo scenario della miniera di Ravi Marchi a Gavorrano un incontro per scoprire il regno dei funghi con il micologo Nicolò Oppicelli Nicolò Oppicelli micologo e giornalista, sarà l’ospite del secondo appuntamento de “Le Notti della Natura” in programma venerdì 19 luglio alle ore 21.30 nello scenario suggestivo della miniera di Ravi Marchi, ingresso libero. Una rassegna ideata e diretta da Giacomo Radi, dedicata alla biodiversità e organizzata dal Parco Nazionale delle Colline Metallifere, ente capofila, in collaborazione con Labont – Center for Ontology (Università di Torino) e i Comuni di Scarlino, Follonica e Gavorrano.





Titolo della serata “Viaggio nel regno dei funghi. Dai porcini al "cuor di strega", silenti meraviglie della Natura”, un racconto dell’affascinante mondo dei funghi, il loro ruolo vitale nella coevoluzione, la loro presenza nella storia e le prospettive future. Tra video, aneddoti e realtà, Oppicelli spiegherà al pubblico come questi organismi non solo formano la base di molti ecosistemi, ma influenzano anche aspetti della quotidianità della vita umana in modi sorprendenti. Un evento ideale per chi è affascinato dalla complessità del mondo naturale e desidera una comprensione più profonda di alcuni fra i suoi attori più enigmatici e potenti. Nicolò Oppicelli è un esperto micologo, naturalista e giornalista italiano. E’ stato l’ideatore ed il direttore della rivista mensile nazionale Passione Funghi. Nel corso degli anni ha scritto numerosi articoli divulgativi, volumi e manuali dedicati al mondo della micologia e della natura.

Si è impegnato in serate didattiche e attività divulgative, collaborando con aziende sanitarie, scuole, enti parco, gruppi micologici, associazioni culturali e reti televisive, in particolare con Rai3 e la trasmissione naturalistica Geo. Dopo questo evento previsti altri 2 incontri: il 27 luglio alla Rocca Pisana di Scarlino con Serena Giacomin fisica dell’atmosfera, climatologa e meteorologa, e il 2 agosto all’ex Casello Idraulico di Follonica con Veronica Maglieri etologa e divulgatrice. Dettagli sul sito: www.parcocollinemetalifere.it o sulle pagine social del Parco.

Nel programma della rassegna anche tre escursioni in notturna sotto la guida di Giacomo Radi: il 23 luglio a Cala Violina, il 6 agosto a Monte Calvo e il 3 settembre a Montioni. Le visite sono a numero chiuso (massimo 35 persone) per consentire un minore impatto possibile sulla flora e la fauna dei vari siti. I partecipanti si devono dotare di torcia frontale o a mano, scarpe chiuse tra trekking con suola non liscia e pranzo al sacco e acqua. Obbligatoria la prenotazione a questi contatti del Parco delle Colline Metallifere: tel. 0566 844247 – 0566 843402; e-mail: info@parcocollinemetallifere.it.