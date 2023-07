Ambiente Le “Notti della natura”: un’escursione per scoprire i gechi di Cala Violina 24 luglio 2023

Martedì 25 luglio il naturalista Giacomo Radi sarà la guida di una visita particolare nella spiaggia scarlinese

Scarlino: Tornano "Le notti della natura" con un appuntamento molto particolare. Martedì 25 luglio infatti, dalle 19 alle 23, l'ideatore della rassegna, il naturalista Giacomo Radi, sarà il protagonista di un'escursione notturna a Cala Violina alla ricerca dei gechi. Una serata dedicata alla scoperta della biodiversità della Maremma, nel regno dei tre gechi presenti sulla costa tirrenica: il geco comune, il geco verrucoso e il piccolo e raro Tarantolino. Cala Violina infatti è uno dei pochi siti in Italia dove è ancora possibile trovare questa specie di geco, che, al contrario delle altre due, si muove anche di notte perché riesce a mantenere la stessa temperatura corporea del giorno grazie alle sue piccole dimensioni. Un'esperienza affascinante per scoprire un altro aspetto della spiaggia di Cala Violina. La passeggiata sarà di 7,5 chilometri (andata e ritorno): l'escursione è a numero chiuso per partecipare occorre chiamare il numero 0566 843402 o mandare una mail a info@parcocollinemetallifere.it. Comune di Scarlino





