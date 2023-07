“Le notti della natura” arrivano a Follonica il 21 luglio

Al Casello Idraulico si terrà l'incontro dal titolo “Perché fidarsi della scienza?”. Interviene il biologo evoluzionista e divulgatore scientifico Giacomo Moro Mauretto.



Follonica: Torna la rassegna dedicata alla biodiversità diretta dal naturalista Giacomo Radi dal titolo “Le notti della natura”. La rassegna è organizzata dal Parco delle Colline Metallifere in collaborazione con i Comuni di Follonica, Scarlino e Gavorrano e con Labont – Center for Ontology (Università di Torino).

Venerdì prossimo, 21 luglio, alle 21.30 all'ex Casello Idraulico di Follonica, si terrà l'incontro dal titolo “Perché fidarsi della scienza?”. Interviene il biologo evoluzionista e divulgatore scientifico Giacomo Moro Mauretto. Ingresso libero.

L’attività di ricerca scientifica negli ultimi decenni ha raggiunto molti risultati e l’applicazione di queste scoperte ha rivoluzionato il mondo intorno a noi e le nostre vite.

Eppure, perché dovremmo fidarci della scienza? Questo tipo di processo ha qualcosa di speciale rispetto ad altre branche del sapere umano? A queste domande cercherà di dare delle risposte il biologo evoluzionista e divulgatore Giacomo Moro Mauretto. Uno studioso che da anni porta avanti un’intensa attività di comunicazione della scienza sia dal vivo, con conferenze e incontri, che online grazie al suo canale YouTube “Entropy for Life”, ma anche su altri social come Instagram. Collabora a diversi progetti di Airc – Fondazione per la Ricerca sul Cancro e ha pubblicato per Mondadori il libro “Se pianto un albero posso mangiare una bistecca?”.

“Le Notti della natura” è una rassegna che prevede incontri con esperti per parlare di biodiversità, del rapporto tra natura e scienza, la conoscenza del mondo animale e quello vegetale; ma anche tre escursioni notturne che si svolgeranno, dalle ore 19 alle 23, con l’obiettivo di far conoscere la biodiversità del territorio del Parco Nazionale delle Colline Metallifere accompagnati dal direttore scientifico della rassegna Giacomo Radi. Il programma delle escursioni inizia martedì 25 luglio a Cala Violina a Scarlino, poi venerdì 11 agosto sul Monte Calvo a Gavorrano e infine martedì 5 settembre nel Parco di Montioni a Follonica. Le escursioni sono a numero chiuso (massimo 35 partecipanti), con l’obbligo di prenotazione: tel. 0566 844247 – 0566 843402; e-mail: info@parcocollinemetallifere.it

Il programma completa della rassegna è consultabile sul sito: www.parcocollinemetallifere.it