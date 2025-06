Le note degli allievi del Giannetti incantano gli scavi di Roselle: Concerto Sotto le Stelle

Sabato 21 giugno, un'apertura straordinaria del Parco Archeologico per celebrare i giovani talenti dell'Istituto musicale con un repertorio che spazia dal Barocco a Morricone.

Roselle: Per l'occasione il Parco archeologico di Roselle effettuerà un'apertura straordinaria serale. Sabato 21 giugno 2025 alle ore 21.00 nella suggestiva cornice dell'Info Point (Scavi di Roselle) saliranno sul palco gli allievi dell’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti di Fondazione Grosseto Cultura.

La serata, ad ingresso libero, vedrà protagonisti numerosi giovani talenti che eseguiranno un programma vario e coinvolgente, spaziando dalla musica barocca a quella romantica, fino a brani del repertorio contemporaneo e arrangiamenti moderni.

Si esibiranno: Pietro Sironi (sax), Arianna Fiorillo (flauto), Camilla Franci, Andrea Rossi, Ludovico Amarena, Jacopo Leotta, Riccardo Abbruzzese, Francesco Nacucchi, Andrea Bruno (violino), Andrea Oesterer, Giulia Miracapillo, Victor Minucci, Belardi Elia, Leonardo Benocci, Carlotta Anna Denevi, Francesco Pilici, Biagio Sani, Alessia Cerbone, Chiara Rallo, Marco Fatarella, Veronika Moroni, Sara Fruscoloni, Livio Santoni, Aron Niang, Andrea Lentini Campallegio, Gennaro Pisanelli, Alessio Herrera, Serena Cirocco – al pianoforte, chitarra, canto e altri strumenti.

Parteciperà anche l’Orchestra giovanile “La Bizarre”, diretta dalla professoressa Laura Bianchi, con un repertorio orchestrale di grande effetto, che comprende brani di Bach, Čajkovskij e un omaggio a Ennio Morricone.

«Siamo arrivati alla fine dell’anno scolastico e con questo concerto vogliamo davvero chiudere in bellezza – dichiara il direttore del Palmiero Giannetti, il maestro Antonio Di Cristofano –. L’evento rappresenta un’occasione preziosa per celebrare la musica in un luogo unico, tra storia e arte, con le nuove generazioni di musicisti protagoniste: ringrazio il Parco di Roselle per questa opportunità e tutti gli allievi e i docenti dell’istituto che con impegno e dedizione hanno affrontato questi mesi di lezioni».

Un ringraziamento speciale va ai docenti dell’Istituto musicale che, con passione e professionalità, guidano la crescita musicale e artistica degli studenti: Lorenza Baudo, Alessandro Benedettelli, Diego Benocci, Sandra Biagioni, Laura Bianchi, Daniela Bilotti, Ivan Calò, Claudio Cavalieri, Gala Chistiakova, Davide De Luca, Antonio D'Errico, Laura Fabbiani, Camilla Farina, Augusto Ferretti, Mirko Galeazzi, Valentina Garofoli, Anna Noemi Ginanneschi, Marta Guidoni, Jacopo Mai, Michele Makarovic, Alessio Manini, Laura Menchini, Eloisa Romeo, Roberto Rossi, Giuliano Schiano, Davide Vallini, Gabriele Venturi.