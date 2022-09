Le “Note d'autunno” dell'Orchestra sinfonica di Grosseto debuttano in Sala Friuli

Sabato 1 ottobre il primo appuntamento della nuova stagione concertistica. Giancarlo De Lorenzo dirige un concerto per violino con il solista David Kropfitsch

Grosseto: La nuova stagione concertistica dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” debutta sabato 1 ottobre alle ore 21 alla Sala Friuli. Il primo appuntamento del cartellone di “Note d'autunno” è un concerto per violino diretto da Giancarlo De Lorenzo con il solista David Kropfitsch. Il programma prevede l'esecuzione di “Kapuskasing” di Colasanti, in “prima” assoluta, del “Concerto per violino e orchestra n.3” di Mozart e della “Sinfonia n. 44 "Trauer"” di Haydn. Il biglietto d'ingresso al concerto costa 10 euro (per prenotare il proprio posto è possibile chiamare il numero 333 5372994).

Giancarlo de Lorenzo (1959) ha studiato al Conservatorio di Brescia, diplomandosi in organo e composizione organistica sotto la guida del maestro Franco Castelli. Dopo avere conseguito il diploma di maturità classica, ha proseguito gli studi alla facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Bologna, al Dams, nella sezione Musica. Ha studiato anche composizione e direzione d'orchestra con il maestro Cataldo. Dal 1992 è direttore stabile dell'Orchestra “Vox Auræ” di Brescia, da 2003 è direttore artistico e direttore principale dell'Orchestra del Teatro olimpico di Vicenza. Ha collaborato con grandi solisti e ha diretto in tutto il mondo numerose orchestre italiane e straniere e varie produzioni operistiche. Tra gli eventi più prestigiosi, nel marzo 2006 ha diretto nella Carnegie Hall di New York.