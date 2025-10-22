Le Nazioni Unite premiano Amici di Zanzibar e del mondo

La Women’s guild charity award ha inserito l’associazione grossetana tra le dieci ong a livello internazionale per il suo contributo alla salute, all’educazione e all’inclusione

Grosseto: Un riconoscimento di livello internazionale per il miglioramento della salute e dell’educazione dei bambini con disabilità a Kiwengwa e della comunità del circondario. Si è celebrata giovedì 16 ottobre, a Vienna, la cerimonia di premiazione delle United Nations Women’s guild charity award che ha visto l’associazione grossetana, Amici di Zanzibar e del mondo Odv, risultare tra i dieci progetti che dal Kazakistan all’Africa hanno contribuito al bene della comunità. “Siamo profondamente onorati e grati – dichiara la presidente dell’associazione, Rosanna Rondelli – di essere stati inseriti tra le dieci ong premiate, in riconoscimento del nostro impegno costante volto a migliorare la salute e l’educazione dei bambini con disabilità a Kiwengwa e nelle comunità circostanti”.

Un riconoscimento che corona un lungo percorso cominciato nel 2012, con la riqualificazione e l’ampliamento della scuola governativa e con l’acquisto di strumenti utili per la salute della popolazione locale, oltre che con la donazione di varie forniture di medicinali all’Ospedalino di Kiwengwa. “Il riconoscimento – continua Rondelli - ci riempie di orgoglio e sincera gratitudine verso tutti coloro che, negli anni, ci hanno sostenuto con competenze, volontariato e dedizione. A loro, in primis, dedichiamo questo meraviglioso successo”.

L’associazione però non si ferma e, forte del riconoscimento ottenuto nella capitale austriaca, rilancia la sua missione. “Presto – prosegue la presidente di Amici di Zanzibar e del mondo Odv - allestiremo a Kiwengwa due classi come stanze di terapia, con le attrezzature e i supporti necessari, garantendo ai bambini cure specialistiche di qualità. Abbiamo, inoltre, avviato un programma di formazione, sia online che in presenza, con l’obiettivo di trasferire conoscenze e competenze ai terapisti locali, in modo da costruire, nel tempo, una squadra di professionisti capaci e indipendenti. Continueremo con assoluta convinzione a lavorare per il bene di ogni bambino dell’isola di Zanzibar”.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito: www.amicidizanzibaredelmondo.org.



