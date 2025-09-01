Le Macinaie, Sette artisti, una montagna, infinite visioni

Dal 14 settembre al 2 novembre 2025, presso l’Hotel Le Macinaie sul Monte Amiata, sarà visitabile la mostra collettiva "Sguardi sull’Amiata", un percorso artistico nato da un’esperienza autentica di immersione nel territorio amiatino.

Castel del Piano: Sette illustratori collaboratori della casa editrice Il Vichingo Editore – realtà editoriale dedicata alla narrazione illustrata di storie, leggende e territori – hanno scelto di interpretare il Monte Amiata con 25 opere originali utilizzando stili e linguaggi pittorici differenti.

La mostra prende forma dall’incontro diretto con il paesaggio: un dialogo silenzioso, ma profondo, con la natura, i borghi, le atmosfere e le memorie di un territorio ricco di storia, spiritualità e bellezza. Durante un fine settimana gli artisti hanno camminato lungo i sentieri del monte, osservato i giochi di luce tra i faggi e i castagni, respirato il silenzio dei paesi e accolto le suggestioni offerte dai panorami che si aprono all’improvviso tra le curve della montagna.

Ogni opera esposta è dunque il frutto di un percorso immersivo: un atto di restituzione che si traduce in forme, colori e sguardi differenti, uniti da un filo comune, quello dell’ascolto. Ascolto della natura, ma anche di sé, perché l’Amiata non è soltanto un luogo da visitare, ma un ambiente capace di rigenerare corpo e mente, dove ritrovare un contatto autentico con l’essenza della vita e con la dimensione più profonda dell’essere umano.

"Sguardi sull’Amiata" non è soltanto una mostra d’arte: è un invito a lasciarsi attraversare da un territorio che parla a tutti, che accoglie senza distinzioni e che, attraverso i suoi paesaggi e la sua energia, offre occasioni di benessere, ispirazione e scoperta.

Espongono: Marta Mosca - Francesco Cini - Marta Rossi - Fabiola Lo Faro - Umberto Rossolini - Ruggero Vannelli - Eva Pratesi

I progetti della casa editrice Il Vichingo Editore nascono dall’amicizia e dalla condivisione artistica di un gruppo informale di illustratori, uniti dal desiderio di esplorare e raccontare i territori attraverso uno sguardo autentico e partecipato.

Inaugurazione: Domenica 14 settembre 2025 ore 11:00 - Apertura: Dal 14 settembre al 2 novembre 2025 - Hotel Le Macinaie, Loc. Prato delle Macinaie – Castel del Piano (GR)



