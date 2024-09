Le "Lucciole d’inverno" di Elena Rossi al Salotto di Italo Calvino

Castiglione della Pescaia: Una raccolta di racconti al femminile che dimostrano che oggi la generosità è un sentimento sempre vivo. È il libro "Lucciole d’inverno. Ordinarie e straordinarie storie di generosità" che l'autrice Elena Rossi presenta sabato 14 settembre alle 18:00 nel Giardino della Biblioteca di Castiglione della Pescaia nell'ambito del Salotto di Italo Calvino.

Elena Rossi è giornalista e scrittrice. Come giornalista è Direttore Responsabile del Magazine Donne di oggi e Caporedattore presso RID 96.8 FM, dove RID sta per Radio Incontro Donna. Protagoniste dei suoi racconti sono donne che, nonostante le diversità dovute a nazionalità, cultura ed età differenti, testimoniano come anche oggi la generosità, l’altruismo, la solidarietà e l’empatia possono ancora coesistere, dandoci la forza di affrontare qualsiasi avversità della vita, sfidando il dolore e abbattendo i muri dell'indifferenza in una realtà sempre più dura e fragile.

A dialogare con l'autrice la giornalista e scrittrice Lina Senserini, in un appuntamento imperdibile per chi vuole scoprire storie di coraggio e generosità in grado di ispirare.