Cultura Le “Letture musicali” e “100 anni di Calvino in Rete” nei luoghi della Rete Grobac 27 marzo 2023

Redazione Il 28, 29, 30 e 31 marzo, sette incontri a Grosseto, Magliano in Toscana, Porto Santo Stefano, Orbetello e Monterotondo Marittimo

Grosseto: Sette nuovi appuntamenti con i due cicli di eventi promossi dalla Rete Grobac, delle biblioteche di Maremma, nei luoghi di rete: tornano e si concludono le “Letture musicali” realizzate dall'associazione Agimus Grosseto e proseguono gli eventi di “100 anni di Calvino in Rete”. Gli ultimi appuntamenti di “Letture musicali”, gratuiti e a ingresso libero, portano nei luoghi della Rete il duo Dulcendo Ardens, composto dalla soprano Martha Rook e da Tommaso Tarsi al liuto, che accompagneranno le letture di Francesco Petrarca. Questi gli eventi in calendario: martedì 28 marzo, alle ore 18, alla biblioteca comunale di Arcidosso, mercoledì 29 marzo, alle ore 18, alla Biblioteca Chelliana di Grosseto, giovedì 30 marzo, alle ore 19, al centro enoturistico di Magliano in Toscana, e venerdì 31 marzo, alle ore 18, alla biblioteca comunale di Porto Santo Stefano.

Il duo Dulcendo Ardens, che nasce dall’incontro di due giovani musicisti, Rook e Tarsi, entrambi studenti al Conservatorio “Cherubini” di Firenze, quando iniziano la loro collaborazione artistica nel 2021. Propongono un repertorio che spazia tra la fine del XV e l’inizio del XVIII secolo. In questo tour nei luoghi della Rete, la loro musica accompagnerà la lettura di alcuni brani delle opere di Francesco Petrarca. Per i “100 anni di Calvino in Rete” i prossimi appuntamenti sono in calendario mercoledì 29 marzo, alle ore 18, alla biblioteca comunale Pietro Raveggi di Orbetello, con lo spettacolo “Sotto il sole giaguaro” della compagnia Teatro Studio, che propone una riflessione sull’uomo contemporaneo e l’uso profondo dei sensi, attraverso l’interpretazione di Luca Pierini, Mirio Tozzini e Daniela Marretti, accompagnati dalla chitarra di Massimo Pallini.

Giovedì 30 marzo, alle ore 18, nella Sala espositiva comunale di Monterotondo Marittimo, con lo spettacolo “Il sentiero dei nidi di ragno” della compagnia Teatro Studio, che propone la storia del bambino Pin che vive al seguito di uno scalcagnato distaccamento partigiano, in un conflitto costante tra la sua giovane età e le esperienze che la vita presenta; venerdì 31 marzo, alle ore 18, alla Biblioteca Chelliana di Grosseto, con lo spettacolo “Il visconte dimezzato” della compagnia Teatro Studio, una fiaba di gesta incredibili ed eccessi inauditi, ricca di allegorie, che propone una riflessione sulla necessità di saper cogliere le nostre parti e integrarle, per ricercare l’equilibrio.



