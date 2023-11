Le leggende toscane protagoniste alla libreria QB

Grosseto: Prosegue la settimana di festeggiamenti per i cinque anni della libreria QB in piazza della Palma. Domani, mercoledì 15 novembre alle 18 è in programma la presentazione del libro “La zingara di Montepulciano. Viaggio nella Toscana delle leggende” (ed. Bottega Errante) con l’autore Paolo Ciampi intervistato dal giornalista Norberto Vezzoli.



Un vagabondaggio per la Toscana delle leggende, dalle terre etrusche alle città del Rinascimento, dall’Appennino all’Arcipelago. Di luogo in luogo a far compagnia a Paolo Ciampi ci sono streghe e fate, giganti e gnomi, santi e malfattori, pirati e cavalieri. Ne esce un’inedita mappa di una regione che tutto il mondo conosce e apprezza, ma senza i soliti luoghi comuni. Una Toscana dove ogni sasso pare custodire una storia, magari legata alle grandi figure del nostro immaginario, da Noè a Carlo Magno, da Ulisse ad Attila. Una geografia sentimentale, ma anche un invito rivolto a tutti per mettersi in ascolto dei luoghi, così come una volta si faceva con i nostri nonni.

Paolo Ciampi è scrittore e giornalista fiorentino. Ama intrecciare letture e cammini in città o in montagna che ha raccontato nei suoi libri. Ha pubblicato oltre una trentina di titoli per editori come Mursia, Giuntina, Ediciclo e altre. Molto attivo nella promozione degli aspetti sociali della lettura, partecipa a molte iniziative nelle scuole ed è promotore di festival e rassegne in luoghi di periferia.