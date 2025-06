Le Isole di Toscana in primo piano: Progetti e Collaborazione per un Futuro Sostenibile

Si è svolta la terza Assemblea della Riserva della Biosfera "Isole di Toscana": un’occasione di confronto e progettualità per il futuro del territorio

Nel pomeriggio del 28 maggio si è tenuta la terza Assemblea Consultiva Permanente della Riserva della Biosfera MAB UNESCO "Isole di Toscana", alla presenza di numerosi stakeholder, rappresentanti di enti, associazioni e istituzioni. L’incontro ha rappresentato un momento centrale per fare il punto sulle attività in corso, condividere buone pratiche e rafforzare la collaborazione per la tutela e la valorizzazione del territorio.

L’apertura dei lavori è stata affidata a Giampiero Sammuri, Coordinatore della Riserva e Presidente del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, affiancato dai sindaci Tiziano Nocentini (Portoferraio) e Simone Barbi (Marciana). A seguire, il Direttore del Parco, Maurizio Burlando, ha guidato l’assemblea facilitando gli interventi dei relatori.

Stato di avanzamento e nuove progettualità

Giovanna Amorosi ha illustrato le attività realizzate nell’ultimo anno, tra cui la partecipazione al Quinto Meeting Nazionale delle Riserve della Biosfera Italiane (ottobre 2024), incentrato su piani d’azione, governance e comunicazione. Durante l’evento è stato firmato un protocollo d’intesa con la Rete delle Cattedre UNESCO Italiane per promuovere una collaborazione più efficace tra i network UNESCO.

È stato inoltre ricordato il fondo ministeriale “Siti naturali UNESCO e ZEA per l’educazione ambientale”, che ha finanziato progetti pilota destinati agli studenti. Attualmente è in corso di redazione il Periodic Review, una rendicontazione che il Programma MAB UNESCO chiede alle Riserve della Biosfera di realizzare ogni dieci anni sul proprio operato

La Riserva ha anche aggiornato il Piano di Comunicazione e il Piano d’Azione (2021-2025), che oggi include 159 progettualità, arricchite da 22 nuove proposte degli stakeholder locali.

Nuovo progetto: “Portami via, non portarmi via”

Durante l’assemblea è stato lanciato il progetto pilota “Portami via, non portarmi via”, in collaborazione con ESA e alcuni stabilimenti balneari dell’Arcipelago. L’iniziativa, attiva dal 14 giugno al 14 settembre 2025, invita turisti e residenti a raccogliere frammenti di plastica e mozziconi sulle spiagge, ricordando allo stesso tempo il divieto di asportare sabbia, sassi e conchiglie. Chi partecipa riceverà voucher per visite e attività promosse dal Parco.

Progetti in evidenza dal Piano d’Azione

Nel corso dell’assemblea sono stati presentati alcuni progetti emblematici:

Blue Schools dell’Isola d’Elba – Fabio Murzi (Fondazione Acqua dell’Elba) ha illustrato come l’Elba sia diventata la prima isola europea con tutte le scuole certificate come Blue Schools. Delfini Guardiani – Silvestro Mellini (Marevivo) ha raccontato il progetto educativo attivo dal 2009 che ha coinvolto oltre 15.000 studenti. DREAMLAND – Cecilia Pacini (Italia Nostra) ha descritto il progetto di valorizzazione archeologica delle Grotte, in collaborazione con l’Università di Siena e altri partner. Meet the Experts! – Leonardo Forbicioni (WBA) ha presentato la summer school per studenti universitari interessati allo studio dell’entomofauna. UPVIVIUM e la Valle dei Mulini – Felice Sapio, chef dell’Hotel Rio sul mare, ha condiviso l’esperienza della valorizzazione dei prodotti locali e del recupero agricolo dell’Elba. Stazioni sul Paesaggio – Matteo Fioravanti (Sassi Turchini) ha raccontato un nuovo modello di ospitalità inclusiva e sostenibile.

Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano ringrazia tutti i partecipanti per l’impegno dimostrato nella gestione sostenibile del territorio e nella costruzione di un futuro condiviso per le Isole di Toscana.