Le imprese innovative toscane a dicembre negli USA, aperto l’avviso per partecipare

Firenze: Venti posti a disposizione per prendere parte a "Toscana tech on the road", la prima missione delle imprese innovative toscane negli Stati Uniti, dal 4 all’8 dicembre prossimi, presso ‘Casa Toscana’ l’outpost desk finanziato dal Consiglio regionale per sostenere e promuovere le start-up e le iniziative imprenditoriali più innovative del territorio nel cuore della Silicon Valley, inaugurato lo scorso 8 settembre. Sarà l’occasione per promuovere l'alta tecnologia toscana, con le migliori esperienze di start up e PMI innovative nell’ambito di presentazioni, incontri e networking.



I costi del soggiorno saranno coperti dalla Regione attraverso Fondazione Sistema Toscana che è anche il soggetto incaricato di raccogliere le manifestazioni di interesse e di procedere alla selezione. L'iniziativa è aperta a 20 start up e PMI innovative toscane che hanno sviluppato un prodotto o un servizio con contenuto tecnologico ad alta intensità di ricerca e innovazione, e che sono interessate a conoscere le nuove frontiere dell’innovazione tecnologica e le opportunità offerte dall’ecosistema dell’innovazione della Silicon Valley, a presentare le soluzioni ad alta innovazione tecnologica che hanno sviluppato e ad incontrare attori americani qualificati selezionati in maniera mirata. I settori interessati sono: intelligenza artificiale, biomedicale, agritech, aerospazio, industrie creative (moda, turismo), cybersecurity e altri settori ad alta tecnologia coerenti con la strategia regionale di specializzazione intelligente S3 per il periodo di programmazione 2021-2027 di Regione Toscana.

“La vitalità di un sistema produttivo – ha commentato il presidente Eugenio Giani - si misura soprattutto dalla capacità delle imprese di innovare e trovare sempre nuove soluzioni. La Regione ha messo, e continua a mettere in campo strumenti per assecondare la voglia di crescere delle imprese toscane, per aiutarle a compiere il definitivo salto di qualità. L’hub creato a San Francisco è un altro tassello di questo mosaico e permetterà a molte realtà di confrontarsi e migliorarsi, in modo da essere sempre più competitive”. “La Toscana – ha detto l’assessore a economia e turismo – non solo è la prima regione ad avere un luogo del genere nella Silicon Valley, dedicato a promuovere e valorizzare proprie idee ed iniziative, ma soprattutto è quella che apre la strada per entrare in contatto diretto con le realtà più dinamiche, ed avvicinare la toscana dell'innovazione tecnologica ai grandi attori della Silicon Valley, esplorare nuove frontiere per aiutare le nostre imprese a crescere sempre di più”.

‘Casa Toscana’ si trova all’interno dell’edificio che è già sede di Innovit, l’Hub di Innovazione promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con l’Ambasciata d’Italia a Washington e il Consolato Generale a San Francisco, gestito con il sostegno dell’Istituto Commercio Estero e dell’Istituto Italiano di Cultura di San Francisco.

Le domande per partecipare alla selezione potranno essere inviate fino al 9 ottobre compilando il form contenuto a questo link: https://form.jotform.com/FONDAZIONESISTEMA/manifestazione-di-interesse

