Le Giornate Europee dello Sport si aprono all'insegna di Italo Calvino

Castiglione della Pescaia: Piazza Orto del Lilli sarà la location dove sabato 1 aprile si terrà alle ore 15:00 l’inaugurazione dell’ottava edizione delle Giornate europee dello sport, manifestazione ideata dall’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia che quest’anno sarà aperta dalla note della Banda Filarmonica di Grosseto.



Questa kermesse è approdata nella cittadina costiera nel 2014 e negli anni ha saputo catturare attraverso l’organizzazione di eventi sportivi di livello internazionale l’attenzione anche degli atleti amatori italiani e stranieri che sono i co-protagonisti di questa modalità vincente di fare sport destagionalizzando e producendo un incremento costante delle presenze turistiche nel centro balneare con un più 46% di arrivi e un aumento del 31% delle presenze nei sette anni.





«Le Giornate europee dello sport – afferma la sindaca Elena Nappi - sono una forma di aggregazione che per una località straordinaria come la nostra riescono ad unire perfettamente attraverso lo sport le altre peculiarità del luogo, soprattutto quelle culturali, dove quest’anno abbiamo il piacere di proporre in occasione in più, quella collegata al centenario della nascita dello scrittore Italo Calvino, uno dei più grandi scrittori e pensatori italiani ed europei del ‘900 al quale conferiremo anche la cittadinanza onoraria postuma. Inoltre, allo scrittore che è stato uno dei maggiori narratori e prosatori del XX° secolo ed un cittadino illustre che ha vissuto in mezzo ai castiglionesi per buona parte della sua vita, l’amministrazione comunale lo omaggerà durante l’esordio dell’edizione 2023 delle Giornate europee dello sport con un convegno dal titolo “Alimentazione e sport” al quale prenderanno parte il giornalista sportivo Valerio Piccioni ed il direttore del Coeso, società della salute, Tania Barbi»

«Sono convinta – prosegue la prima cittadina - che l’idea pura dello sport di questo artista la si possa trovare in una sua altrettanto prestigiosa veste ricoperta, quella di giornalista. Recentemente ho riletto una descrizione di Calvino della cerimonia d’apertura dei giochi olimpici di Helsinki del 1952, dove emerge come lo sport per Calvino sia stato il mezzo per trovare e raccontare personaggi e situazioni che hanno dato sfogo alla fantasia dello scrittore e trapela nitidamente anche in una serie di articoli che potrei definire come vere e proprie storie».

Il cartellone delle giornate europee dello sport ha al suo interno circa duecento eventi e anche nell’edizione 2023 non si chiuderà all’inizio dell’estate perché sono in programma appuntamenti di caratura internazionale con due prestigiose new entry. Nel mese di luglio, dal 3 al 9 si terrà a Punta Ala il Campionato europeo femminile di polo e dal 22 al 24 settembre si svolgerà a Castiglione della Pescaia il 9° Campionato italiano individuale di tiro con l’arco dove questa località è rappresentata dalla campionessa in carica Chiara Pagliarin.

«Anche quest’anno – spiega soddisfatta la consigliera delegata alle politiche sportive Isabelle Mariani – proponiamo un ricco cartellone di eventi agonistici di successo che contiene piacevoli conferme con gare previste sia nel capoluogo, che nella frazione di Punta Ala, da sempre location portante delle Giornate europee dello sport. Infatti nella frazione puntalina si terranno, in quello che è definito dai praticanti di questa disciplina sportiva uno dei green fra i più esclusivi d’Europa, prestigiosi tornei al Golf club Punta Ala che si estende su 6.168 metri, con un par 72, ma anche la vela, con regate nazionali e internazionali garantirà la presenza dei migliori equipaggi che si sfideranno sia nello specchio d’acqua della frazione castiglionese, che in quello del capoluogo. Tornano gli appuntamenti con il ciclismo dove il quartier generale rimane piazza Garibaldi che ospiterà sia Bicincittà che la “Maremmana” e non mancheranno appuntamenti con la mountain bike. Il triathlon olimpico avrà come luogo di ritrovo il lungomare di via Roma e sulle strade castiglionesi saranno di scena le vespe con un attesissimo raduno e trovano collocazione nel prestigioso cartellone il Castiglione Meeting internazionale di atletica leggera».

«Alle gare – aggiunge l’assessora al Turismo Susanna Lorenzini - affiancheremo immancabilmente attività collaterali, dove presenteremo tutto il territorio. Si potrà assistere all’inaugurazione della mostra evento del Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia, ma anche essere presenti all’interno della riserva naturale Diaccia Botrona, dove domina il Museo Casa Rossa Ximenes e si potrà prendere parte alla degustazione di vini, a visite guidate, a spettacoli musicali ed equestri».

«Torniamo a parlare di sport praticato – aggiungono le tre amministratrici – dove chi lo pratica è consapevole di aver scelto un giusto modo di vivere, sia per quanto riguarda la salute, che dal punto di vista dei valori, senza tralasciare l’altrettanto importante aspetto, quello sociale».

«E’ nostro dovere – concludono Nappi, Lorenzini e Mariani – investire nello sport che ci permette di portare a Castiglione della Pescaia un nuovo tipo di turismo in continua crescita come è quello sportivo dove proiettiamo un lungo lavoro dell’amministrazione comunale e nel farlo possiamo avvalerci di un territorio con scenari unici e impianti sportivi all’avanguardia».