Le Giornate Europee dello Sport portano a Castiglione della Pescaia il Beach Tennis e Beach Volley

Castiglione della Pescaia: Due nuovi eventi di punta in arrivo nel calendario delle Giornate Europee dello Sport 2024 di Castiglione della Pescaia.

Dal 23 al 26 maggio la cittadina costiera ospita il Torneo Internazionale di Beach Tennis BT200, e dal 31 maggio al 2 giugno la Tappa Nazionale del Circuito BPER Beach Volley Italia Tour. Gli eventi sono organizzati dalle Associazioni Beach Tennis Toscana Event e Beach Volley Maremma, che negli anni hanno portato in tutta la Toscana manifestazioni di elevato livello tecnico per queste due discipline sportive. Il Torneo Internazionale di Beach Tennis, giunto alla 4° edizione, è uno dei tornei più importanti del calendario continentale ed intercontinentale per questo sport. La partecipazione prevista è di circa 150 atleti provenienti dall’Italia e dall’estero, che si contenderanno un montepremi di 15.000 dollari. Ad oggi le iscrizioni parlano di oltre 70 coppie di giocatori e giocatrici tra i primi 20 del mondo, provenienti da Francia, Venezuela, Polonia, Albania, Spagna, Brasile, San Marino, Australia, Estonia, Bulgaria, Portogallo, Portorico, Slovenia, Grecia, oltre ad una nutrita presenza di italiani; poco meno di 200 atleti e atleti nei tornei collaterali dedicati al movimento amatoriale. Per la Tappa Nazionale Circuito BPER Beach Volley Italia Tour, si tratta di un evento esclusivo sul territorio nazionale, al quale parteciperanno circa 100-150 tra i migliori atleti e atlete di beach volley del panorama italiano. Nella giornata di domenica 2 giugno sono previsti anche tornei collaterali aperti a tutti i tesserati con le formule doppio maschile e doppio femminile 2 x 2 come il format della tappa nazionale. «Vorremmo ringraziare – affermano Luca Bidolli dell'Associazione Beach Tennis Toscana Event e Walter Finocchi della Beach Volley Maremma – tutti gli sponsor che hanno aderito e supportato l’organizzazione di questi due importanti eventi che porteranno un grande spettacolo sportivo di beach tennis e beach volley a Castiglione della Pescaia, e naturalmente il Comune per il sostegno e l'attenzione constante che mette nel supporto, sviluppo e promozione del concetto di turismo sportivo. Perché lo sport è sempre una grande opportunità di visibilità per un territorio». L’Amministrazione comunale è molto soddisfatta di questa doppietta sportiva che per 10 giorni trasformerà l’area del piazzale Maristella sul lungomare castiglionese in una piccola cittadella dello sport internazionale. Tanti gli atleti di ogni nazionalità, ed alto il livello delle squadre che si sfideranno a dimostrazione che il turismo sportivo è un brand di grande attrazione nella politica destagionalizzante del paese che ci aiuta a migliorare la performance delle attività turistico ricettive ed a creare nuovi target.

Il programma. 23-26 MAGGIO - TORNEO INTERNAZIONALE BEACH TENNIS Giovedì 23 maggio: Qualificazioni Torneo ITF- BT200

Torneo FITP Singolare Maschile e Singolare Femminile Venerdì 24 maggio: Qualificazioni Torneo ITF- BT200

Main Draw ITF-BT200

Torneo FITP DM Under 18 – DF Under 18 Sabato 25 maggio: Main Draw ITF-BT200

Tornei FITP Under 12 e Under 16

ore 19:00 - Apericena per atleti, autorità e sponsor con raccolta fondi per Fondazione ABIO Domenica 26 maggio: Main Draw ITF-BT200

Tornei FITP Under 16 e DM A+B e DF A+B 31 MAGGIO/ 2 GIUGNO - TAPPA NAZIONALE BEACH VOLLEY Venerdì 31 maggio: Tappa Nazionale Circuito BPER Beach Volley Italia Tour – Qualificazioni Tabelloni Principali Sabato 1 giugno: Tappa Nazionale Circuito BPER Beach Volley Italia Tour – Tabelloni Principali Domenica 2 giugno: Tappa Nazionale Circuito BPER Beach Volley Italia Tour – giornata finale Tabelloni Principali e tornei collaterali

