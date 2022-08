annuncio Cultura & spettacolo Le fotografie di Giuseppe Zanoni in mostra a Porto Ercole 5 agosto 2022

Redazione Porto Ercole: Giuseppe Zanoni, artista e fotografo, inaugura sabato 6 agosto, alle ore 19:00, una personale d'arte contemporanea presso lo Spazio Girotondo sul Lungomare Andrea Doria a Porto Ercole.

L'esposizione è una selezione di opere realizzate dal 2010 al 2020, alcune mai esposte in Maremma. Saranno in mostra fotografie, opere mixed media, un'installazione e una selezione di video. La mostra si protrarrà fino al 28 agosto con orario 21-23.

Per informazioni è possibile contattare la mail zanonilab@gmail.com o il seguente numero 3396159477





