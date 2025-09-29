Attualità

Le foresterie Cri e Gustatus proseguono vacanze e volontariato

Continuano ad arrivare adesioni da tutta Italia per il progetto "Volontariato & Vacanze"!

Orbetello: Numerosi volontari hanno già confermato la loro presenza in occasione di Gustatus, che si terrà dal 30 ottobre al 2 novembre, nel centro storico cittadino di Orbetello.

"Un sentito grazie", scrive Piera Casalini, che cura questo progetto, "va al Comune di Orbetello, per aver messo a disposizione la foresteria nei Giardini Storici del Paese, sulla Fortezza Spagnola, e per il continuo supporto." 

Croce Rossa Italiana – Comitato Costa d’Argento.

Info ed adesioni:

michele.casalini@cri.it

costadargento@cri.it