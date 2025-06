Le Fiamme Gialle incantano Bolsena: la Banda della Guardia di Finanza in concerto e un simulatore di volo per tutti

Alla Festa delle Ortensie, un weekend tra musica, tecnologia e dimostrazioni cinofile per scoprire il Corpo.

Bolzena: In occasione della tradizionale Festa delle Ortensie, Bolsena sta ospitando una tre giorni ricca di eventi promossi dall’Amministrazione Comunale d’intesa con il Comando Provinciale di Viterbo. L’iniziativa offrirà ai visitatori un’occasione unica per conoscere da vicino la storia, i compiti e le attività delle Fiamme Gialle, con un focus, sul settore aereo e le moderne tecnologie in uso.

L’evento ha avuto inizio ufficialmente con l’inaugurazione di uno stand espositivo istituzionale dove, fino a domenica sera, per tre giorni si potrà provare l’ebrezza del volo in elicottero attraverso un apposito simulatore e apprezzare i moderni droni in uso al Corpo. Alla cerimonia del taglio del nastro, tra le personalità presenti, vi era anche la Vice Presidente del Parlamento europeo Antonella Sberna ed è iniziata con l’esecuzione dell’Inno di Mameli interpretato dalla giovanissima cantante Annamaria Mihalache. Già in moltissimi erano in fila per cimentarsi con il simulatore di volo.

La serata è continuata nella splendida e suggestiva cornice della Basilica di Santa Cristina, con l’esibizione della Banda musicale della Guardia di Finanza diretta dal Maestro Vice Direttore Capitano Dario Di Coste.

L’evento protrattasi per quasi due ore ha offerto una prestazione artistica di livello, particolarmente apprezzata dal folto pubblico presente oltre che dalle massime Autorità Civili, Militari e Religiose, sia per l’elevato profilo musicale delle interpretazioni che per la peculiarità dei programmi proposti.

Il Sindaco di Bolsena Andrea Di Sorte ha ringraziato il pubblico e tutti gli ospiti presente che hanno onorato l’evento, tra cui il Comandante Regionale Lazio della Guardia di Finanza, Gen. D. Mariano La Malfa.

La Banda Musicale della Guardia di Finanza nasce ufficialmente nel 1926, riunendo in un'unica compagine strumentale le diverse fanfare che fin dal 1883 erano state istituite presso alcuni reparti del Corpo.

Attualmente è un complesso artistico stabile composto da un Maestro Direttore, un Maestro Vice Direttore, un Archivista e 102 esecutori provenienti dai diversi Conservatori italiani ed incorporati, attraverso una accurata selezione, tramite concorso pubblico.

La riconosciuta professionalità della Compagine musicale, unita alla qualità del suono e della sensibilità interpretativa la rendono una delle più prestigiose a livello internazionale e gli assicurano il costante successo di pubblico e di critica.

Il suo vasto repertorio, inoltre, comprendente brani originali e trascrizioni, spazia dalla musica antica a quella contemporanea e può considerarsi tra i più significativi e completi in materia.

Prestigiosi e professionali gli illustri Maestri succedutisi nel tempo tra i quali Giuseppe Manente, Antonio D'Elia, Olivio Di Domenico, Fulvio Creux e Gino Bergamini.

Dal 16 aprile 2002, la Banda Musicale della Guardia di Finanza è diretta dal Maestro Colonnello Leonardo Laserra Ingrosso.

Attraverso l’attività concertistica, ci si propone anche di avvicinare sempre di più attraverso la musica, i cittadini al Corpo ed alle Istituzioni.

Nelle giornate di sabato e domenica saranno protagoniste le unità cinofile del Corpo. Il pubblico potrà osservare da vicino le fasi dell’addestramento dei cuccioli destinati ai reparti operativi e nel pomeriggio alcune dimostrazioni pratiche di ricerca di droga valuta nella zona espositiva di Piazza Dante Alighieri.