Le Donne di Magliano al Giardino del Torrione

Domenica 30 luglio a Magliano in Toscana secondo appuntamento di CantaStorie di Maremma, rassegna dedicata alle tradizioni e alla cultura popolare.



Magliano in Toscana: Al Giardino del Torrione Le Donne di Magliano presenteranno lo spettacolo “Donne con le gonne”.

Le Donne di Magliano interpretano con senso di appartenenza ed un pizzico di ironia canti e stornelli di tradizione toscana come "La leggera", "Violina", "La mamma 'un vole", "La Malcontenta", "Le streghe di Bargazza", "Il valzer della povera gente”, in un concerto che rievoca l’atmosfera piena di calore delle feste di paese, delle danze e delle canzoni cantate in coro.

Un'occasione per riascoltare vecchie e conosciute melodie toscane, ma anche per conoscere nuovi autori e cantastorie maremmani, canzoni popolari originali ispirate a storie, leggende, atmosfere della terra di Maremma e firmate da Carla Baldini, Cristiana Milaneschi, Mauro Chechi. Farà da contrappunto al canto delle Donne di Magliano una lettura scenica di storie e racconti strapaesani interpretata dall’attore Vincenzo Levante. Le Donne di Magliano sono dirette da Carla Baldini e accompagnate da Dino Simone alla fisarmonica, Angelo Fucci alla chitarra e Guglielmo Eboli alle percussioni. Il coro vanta undici anni di attività concertistica e collaborazioni prestigiose con artisti quali Ginevra di Marco, Pamela Villoresi, David Riondino, Riccardo Tesi e Maurizio Geri, Ambrogio Sparagna, il coro delle Mondine di Novi.

Lo spettacolo avrà inizio alle 21.30, l'ingresso è a offerta libera.





La rassegna CantaStorie di Maremma è realizzata grazie al contributo dell’amministrazione comunale di Magliano in Toscana. Info: tel/wa 335 584 9911.