“Le donne che saremo”. Conferenza in occasione della giornata contro la violenza

Orbetello: In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della Violenza contro le Donne, la Commissione delle Pari Opportunità del Comune di Orbetello incontra la professoressa Fiorenza Taricone, Prorettrice Vicaria Università degli Studi di Cassino e Lazio Meridionale, Ordinaria di Storia delle dottrine politiche e Pensiero politico e questione femminile, in una conferenza che si svolgerà il 25 novembre alle 17:30 presso la sala dell’Auditorium in piazza Giovanni Paolo II, che ha l’obiettivo di condividere storia, pensieri, informazioni, buone pratiche della questione femminile, utili a capire le dinamiche della violenza contro le donne.



La professoressa Fiorenza Taricone nel corso della sua prestigiosa carriera accademica, ha ricoperto importanti ruoli Istituzionali, tra cui membro della Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità alla Presidenza del Consiglio dei ministri. È anche autrice di numerosi libri, saggi, e articoli con particolare riferimento ai diritti civili e politici, all’associazionismo femminile, al pacifismo e interventismo.

La presidente della Commissione, vicesindaca Chiara Piccini, che nell’occasione comunicherà anche i numeri della violenza a livello nazionale e locale, dice: «La conferenza ha l’obiettivo, oltre che di informare, di far nascere riflessioni e domande che ci possano mettere in gioco riguardo al nostro modo di porci nei confronti della violenza contro le donne e delle discriminazioni di genere. Vogliamo inoltre aprirci al futuro. Quale prospettive riserva? Come sarà affrontata la questione femminile? Siamo davvero pronti ad affrontare un cambiamento culturale? Per noi è un onore avere ospite nel nostro Comune una relatrice di grande prestigio come la professoressa Taricone, che ringrazio a nome di tutte le commissarie».

Il convegno sarà accompagnato dalle canzoni di Iole Canelli, affermata artista e recente vincitrice, nell’ambito del prestigioso premio D’aponte, del premio della critica e del premio Na Stella.

L’evento, organizzato dalla Commissione PPOO del Comune di Orbetello con il patrocinio dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale, è gratuito e aperto a tutti.