"Le donne al parlamento" di Aristofane: satira, politica e rivoluzione al femminile!

Grosseto: Immaginate un'Atene in crisi, dove gli uomini hanno portato la città alla rovina con le loro scelte politiche. Ed ecco l'idea geniale: lasciare che siano le donne a governare! In Ecclesiazuse (L'Assemblea delle donne), Aristofane immagina un gruppo di ateniesi guidate da Prassagora che, travestite da uomini, prendono il controllo dell’assemblea e instaurano un regime basato sulla comunione dei beni... e persino degli affetti! Tra battute pungenti e situazioni assurde, Aristofane ci regala una satira tagliente sul potere, l'utopia e le contraddizioni della società. E come in Lisistrata, un’altra sua celebre commedia, le donne dimostrano di avere più razionalità e spirito pratico degli uomini, che sembrano sempre più vittime delle loro passioni e debolezze. Ma l'utopia di Prassagora funziona davvero? O si trasforma in un paradosso ancora più caotico? Aristofane ci lascia con una riflessione attuale ancora oggi: cosa succede quando il potere cambia mani, ma non cambia la natura umana? Le donne al Parlamento adattamento e regia Mario Fraschetti organizzato per la giornata del primo marzo dalle Donne della CGIL di Grosseto

presso la tensostruttura del Centro di Promozione Sociale "R. Ciabatti

di via de' Barberi, 55 a Grosseto, 1° marzo ore 16.30

