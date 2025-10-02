Le “Domeniche della cultura”: alla scoperta della storia e dell’arte mancianese

Da ottobre a dicembre appuntamenti e visite al Polo culturale Pietro Aldi, al Museo di preistoria e protostoria di Manciano e alla Biblioteca dell’arte di Montemerano

Manciano: Il Comune di Manciano, attraverso l’assessorato alla Cultura, propone un nuovo ciclo di appuntamenti dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale del territorio con “Le Domeniche della Cultura”. L’iniziativa, che si svolgerà ogni prima domenica del mese fino a dicembre, offre a cittadini e visitatori l’opportunità di conoscere da vicino la storia e l’arte mancianese con ingressi gratuiti e attività pensate per diverse fasce di pubblico. Ogni iniziativa e gli ingressi nelle tre strutture sono gratuiti.

Il percorso coinvolge tre luoghi simbolo della cultura del territorio: il Polo culturale Pietro Aldi di Saturnia, il Museo di preistoria e protostoria della valle del Fiume Fiora a Manciano e la Biblioteca di storia dell’arte di Montemerano. Ogni appuntamento sarà arricchito da eventi e laboratori che renderanno la visita un’esperienza unica e partecipata.

Il programma prenderà il via domenica 5 ottobre al Polo culturale Pietro Aldi di Saturnia (apertura dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.00), dove nel pomeriggio (dalle 15.30) è previsto un laboratorio creativo per bambini e bambine dai cinque ai quattordici anni dal titolo “Una domenica bestiale… al Museo”, che unirà letture, suoni e arte per avvicinare i più piccoli al patrimonio culturale in maniera coinvolgente e divertente.

Nella stessa giornata il Museo di preistoria e protostoria a Manciano sarà aperto dalle 10 alle 12 e la Biblioteca di storia dell’arte di Montemerano dalle 11 alle 13.

La rassegna proseguirà domenica 2 novembre al Museo di preistoria e protostoria di Manciano: alle ore 10, il direttore Massimo Cardosa accompagnerà una visita guidata tematica alla mostra “Tesori ritrovati, memorie custodite” sui protagonisti delle scoperte archeologiche nel territorio di Manciano. Conclusa la visita il direttore rimarrà a disposizione di tutti i visitatori per domande e curiosità, fino all’orario di chiusura del museo.

Nella stessa giornata il Polo culturale Pietro Aldi e la Biblioteca di storia dell’arte di Montemerano saranno aperti dalle 10 alle 12.

L’ultimo appuntamento dell’anno si terrà domenica 7 dicembre alla Biblioteca di storia dell’arte di Montemerano. Nel pomeriggio sarà proposta l’iniziativa “Giù l’artista dallo scaffale”, con conversazioni, reading e proiezioni di filmati per raccontare e far scoprire al pubblico la ricchezza della Biblioteca e i suoi strumenti di conoscenza. Nella stessa giornata il Museo di preistoria e protostoria di Manciano e il Polo culturale Pietro Aldi saranno aperti dalle 10 alle 12.



