Le Crociere 2025, con Nesli sul palco c'è Petit: «Finalista di Amici, è stato tra i protagonisti di Battiti Live»

Orbetello: «Elettra Lamborghini cancella tutte le date di Agosto, ma sul palco di Orbetello arriva Petit, uno dei talenti più interessanti del panorama nazionale» a farlo sapere Lux Events Italia che ha curato l'edizione 2025 del festival “Le Crociere” in collaborazione con il Comune di Orbetello.

La presenza di Elettra Lamborghini era prevista sul palco all'apertura del festival, ora affidata a Nesli e a un altro giovane talento della musica italiana già noto al grande pubblico: «Purtroppo Elettra Lamborghini, come ci ha comunicato il management dell'artista, appena tornata dal Messico ha cancellato tutti gli appuntamenti live del mese di agosto e di conseguenza non potrà partecipare a “Le Crociere 2025” – commenta Klaudjo Viska, manager di Lux Events Italia –. Una decisione che rispettiamo, anche se ovviamente non era prevista. Tuttavia, confermando nella stessa serata la presenza di Nesli come previsto, siamo felici di annunciare che il 28 agosto salirà sul palco una grande promessa della musica italiana Petit, uno dei giovani talenti più interessanti della scena musicale Nazionale».

Finalista dell’edizione 2024 di Amici, Petit ha conquistato il pubblico con la sua voce intensa, la capacità di scrittura e uno stile che unisce urban, pop e sensibilità cantautorale: «Tra i protagonisti del seguito programma Battiti Live – aggiunge Viska - la sua presenza darà al Festival una ventata di freschezza e contemporaneità, in linea con la nostra visione. Ringraziamo ancora una volta il Comune di Orbetello per la fiducia e tutti coloro che ci stanno sostenendo con entusiasmo. Aspettiamo tutti dal 28 agosto».

«Un cambio di programma imprevisto– aggiunge in conclusione l'assessore a turismo e cultura del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali – ma sono cose che possono succedere. Ringraziamo Lux Events Italia per la pronta riorganizzazione dell'evento, che prevede sul palco del nostro festival la presenza di due grandi artisti. Ricordiamo, infine, che le serate del festival sono completamente gratuite».

Il 29 agosto il palco di piazzale Lungolago Marinai d’Italia ospiterà Paolo Noise, conduttore radiofonico, comico, dj, produttore discografico e componente della trasmissione radiofonica “Lo Zoo di 105”, uno dei programmi più seguiti e longevi della radio italiana. Il 30 agosto sarà la volta della musica dei “Gemelli Diversi”, una delle band più amate degli anni 2000, autori di brani come “Per farti sorridere” e “Un attimo ancora”. La serata conclusiva, il 31 agosto, sarà dedicata alla bellezza con il concorso “Miss Blu Mare”.



