Le classi del tempo prolungato della Vico trionfano al Rally Matematico regionale

Grande successo per gli studenti grossetani, che conquistano il podio mettendo alla prova logica e spirito di squadra nella risoluzione dei problemi.

Grosseto: Un entusiasmo travolgente ha accompagnato la partecipazione delle classi della scuola secondaria di primo grado “G.B. Vico” di Grosseto al 1° Rally Matematico (AIRM Toscana), una gara che consiste nella risoluzione di problemi e che si caratterizza per il fatto che a gareggiare è l’intero gruppo classe e non il singolo allievo. Una competizione che mette alla prova abilità logiche, strategiche e di problem solving in cui in ogni problema viene richiesto agli allievi di esplicitare il procedimento seguito e il ragionamento effettuato per arrivare alla soluzione.

Tutti gli studenti hanno affrontato con determinazione e spirito di squadra due prove svolte nella scuola di appartenenza nei mesi di febbraio e marzo. Durante i 50 minuti a disposizione per lo svolgimento di ciascuna prova, lo spirito di squadra, le competenze acquisite, la determinazione e la passione per la matematica sono risultati gli ingredienti fondamentali che hanno permesso agli studenti grossetani di eccellere e conquistare il podio.

Grazie all’impegno e alla collaborazione, le classi 2E e 3E (sezioni a tempo prolungato), guidate dalla prof.ssa Francesca Burali, sono riuscite a distinguersi, conquistando i rispettivi primi posti di categoria per la regione Toscana. Un ottimo risultato anche per la classe 1E (sempre sezione a tempo prolungato), guidata dalla prof.ssa Monica Lazzerini, che ha conquistato il terzo posto di categoria.

Il principale obiettivo della gara è quello di promuovere la risoluzione di problemi per migliorare l’apprendimento e l’insegnamento della matematica tramite un confronto fra classi. Oltre alla gara il Rally Matematico è un’occasione di crescita e formazione per i docenti che hanno la possibilità di introdurre elementi di innovazione nell’insegnamento grazie agli scambi e al confronto con altri colleghi.

I docenti e gli organizzatori hanno espresso grande soddisfazione per i successi ottenuti, sottolineando come questa esperienza rafforzi il lavoro di squadra e la collaborazione tra pari.

La gioia provata al momento della premiazione ha ripagato non solo gli studenti per il lavoro svolto, ma anche gli insegnanti e le famiglie che li hanno supportati.

Congratulazioni a tutti gli studenti per questo traguardo straordinario!

Link pagina web di pubblicazione delle graduatorie complete per categoria e vincitori: https://airmtoscana.com/news/