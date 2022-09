“Le città invisibili” percorso di visita, spettacolo teatrale e musicale

Pitigliano: Domenica 4 settembre Pitigliano celebra la Giornata degli Etruschi. L’appuntamento è alle 16 e 30 al Museo Civico Acheologico all’aperto Alberto Manzi, sulla strada provinciale 127 del Pantano, con l’iniziativa a ingresso libero dal titolo “LE CITTÀ INVISIBILI. Un contesto ‘invisibile’, ma al contempo ‘leggibile’ nello straordinario scenario naturalistico archeologico dei Musei etruschi di Pitigliano”.







L’evento è promosso dai Musei Civici archeologici, in collaborazione con il Comune di Pitigliano in occasione delle celebrazioni della VII Edizione della Giornata degli Etruschi. Ispirandosi al romanzo di Italo Calvino “Le città invisibili”, a Pitigliano viene proposto un percorso di visita suggestivo dell’area archeologica all’aperto “Alberto Manzi”, alla riscoperta della “Città dei Vivi” e della “Città dei Morti”, attraverso una rappresentazione teatrale e musicale itinerante, a cura di “AnimaScenica Teatro” Compagnia teatrale maremmana. Lo spettacolo si articolerà lungo gli antichi sentieri etruschi. Durante il percorso sarà realizzata una documentazione fotografica d’autore, a cura del fotografo professionista Manfredo Pinzauti, per scoprire la città etrusca di Pitigliano “in filigrana”. Il percorso di visita sarà guidato Debora Rossi, direttore Scientifico Musei Civici archeologici di Pitigliano; Fabio Rossi (Archeologo Coop. Soc. ZOE). Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito. Gradita la prenotazione al 388/5724861 o allo 0564/614067

e-mail: museo@comune.pitigliano.gr.it - La Giornata degli Etruschi rientra tra le iniziative che il Consiglio regionale promuove per celebrare l’identità toscana.