"Le circostanze fragili" alla libreria QB per scoprire un Pirandello inedito

Grosseto: Un lato inedito di Luigi Pirandello: è quello che emerge dalla lettura del libro “Le circostanze fragili. L’ombra di Pirandello” che sarà presentato sabato 8 febbraio alle 18:00, alla libreria QB in via Colombo 4 a Grosseto. L’autrice Virginia Asaro lo racconterà insieme ad Anna Dettori, volontaria della libreria. La storia di Francesca e di Antonietta Portolano, l’intreccio indissolubile delle “circostanze fragili” viene finalmente raccontato nel romanzo che Virginia Asaro dedica alla sua bisnonna. Sono le donne di Girgenti a prendere la parola, troppo spesso considerate un'appendice senza verbo, le cui vicende personali ruotano intorno alle controverse figure di Luigi Pirandello e di Calogero Portolano. La storia di Francesca e Antonietta Portolano, la moglie pazza di Luigi Pirandello è strettamente intrecciata per le vicende familiari che le hanno viste travolte dagli interessi personali ed economici di uomini come Calogero Portolano e lo stesso Luigi Pirandello. Scenario delle vicende è la Girgenti a cavallo dei primi del ‘900, poco più di un paesotto, e molto arretrato, dove Calogero Portolano, rimasto vedovo da alcuni anni, intrattiene una lunga relazione con la giovane Francesca. Non si trattava di adulterio, poiché tanto Calogero quanto Francesca erano liberi, senza legami affettivi di coppia con altre persone. La relazione tra i due verrà ostacolata con forza e con tutti i mezzi dai figli e anche, e soprattutto, dopo il matrimonio di Antonietta con Luigi Pirandello che, più tardi, farà internare la moglie in un istituto per cure psichiatriche di Roma dove la donna resterà fino alla sua morte avvenuta quarant’anni dopo. Antonietta, più di tutti, subirà i contraccolpi delle turbolenze familiari innescate dalla relazione di Francesca e Calogero: due diverse fragilità quelle di Francesca e Antonietta, due storie dolorose e, al contempo, coraggiose.

