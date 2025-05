“Le cavità del segno”, venerdì 9 maggio al De Filippo la danzatrice con sindrome di down Laura Lucioli

In più un workshop di danza inclusiva con la coreografa Marta Bellu per le scuole di danza di Cecina

Cecina: Ultimo appuntamento al teatro De Filippo con Sconfinamenti, la rassegna promossa dal Comune di Cecina in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo e dedicata al pubblico più giovane. Venerdì 9 maggio alle ore 21 spazio alla danza con "Le cavità del segno” a cura di Marta Bellu e con la danzatrice con sindrome di down Laura Lucioli, produzione Versiliadanza. Uno spettacolo proposto nell’ambito di Note dinamiche.

I giovani interpreti sono protagonisti del Circuito toscano, progetto speciale curato da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, dedicato alla promozione delle giovani realtà artistiche. Un progetto inclusivo di danza, ricerca espressiva e coreografica che si propone di dare luogo ai processi di un corpo che vuole prendere parola, generare uno spazio del possibile e del sensibile dove la danza e ricerca sul linguaggio, basata sulla pratica dell’incontro tra persone con disabilità e non. La performance e l’apertura di un processo che ricerca la trasformazione dei corpi mossa dal sentire e dalla danza che nasce dalla relazione tra le espressioni dei corpi e il suono, nel loro vibrare insieme.

La coreografa Marta Bellu sarà inoltre al teatro De Filippo da lunedì 5 a venerdì 9 maggio per un workshop di danza inclusiva che coinvolgerà le scuole di danza di Cecina dal titolo “GLITTER. Dare. Una parola. Al corpo”. Un progetto che si propone di dare spazio ai processi di un corpo che vuole prendere parola. Si basa sulla pratica dell’incontro tra persone con disabilità e non, amatori, professionisti, tutt_, rendendo la differenza potenziale e materiale espressivo e generativo. Il laboratorio consiste in una prima parte di training di danza contemporanea, basato sull’esplorazione consapevole, del corpo e del movimento. Nella seconda parte verranno proposte delle pratiche di ricerca coreografica basate sul linguaggio: la gestualità come parola e la coreografia come dispositivo-metodo di creazione di un vocabolario comune, basato su processi di osservazione, incorporazione e dialogo.

Il laboratorio sorge all’interno di Iniziali, un progetto di danza inclusiva nato nel 2015 a cura di Marta Bellu che si arricchisce nel 2022 della collaborazione con la danzatrice con sindrome di Down Laura Lucioli.