Le Carriere del 19: tre giorni di storia, giochi e spettacolo a Scarlino

Dal 17 al 19 agosto torna la storica rievocazione con cortei, sfide tra contrade e spettacoli nel borgo medievale

Scarlino: Torna a Scarlino la tradizionale rievocazione storica Le Carriere del 19, organizzata dall’associazione ProScarlino in collaborazione con il Comune di Scarlino. Tre giornate, da domenica 17 a martedì 19 agosto 2025, in cui le contrade di Centro, Rocca e San Donato si sfidano tra cortei, spettacoli e competizioni nel suggestivo borgo medievale. Una festa che ogni anno richiama residenti e turisti con il suo mix di folklore, storia e intrattenimento per tutte le età.

«Le Carriere del 19 sono uno degli appuntamenti più sentiti dalla nostra comunità – dichiarano il sindaco Francesca Travison e l’assessore con delega al Diciannove, Giorgio Maestrini – una manifestazione che unisce tradizione e partecipazione, capace di coinvolgere tutto il paese in un clima di festa e di memoria collettiva. Il nostro ringraziamento va all’associazione ProScarlino, ai volontari, alle contrade e a tutti coloro che ogni anno rendono possibile questo evento così radicato nel cuore degli scarlinesi».

Il programma prende il via domenica 17 agosto con i mercatini itineranti a partire dalle 18.00 e, dalle 20.00, la musica dell’Opus Band per le vie del borgo. Durante la serata sarà visitabile anche una mostra fotografica dedicata alle edizioni passate della Festa del 19, con esposizione di costumi, trofei, merletti e altri cimeli legati alla storia della manifestazione.La mostra rresterà aperta durante tutta la rassegna. Lunedì 18 agosto è la volta del Prologo 19: alle 18.30 in piazza Garibaldi musica con Giordano Cumoli, a cui seguiranno l’estrazione dei corridori per la staffetta e la partenza del corteo degli arcieri. Alle 21.30, nel piazzale della Rocca Pisana, si terrà la gara di tiro tra le tre contrade. Martedì 19 agosto è il giorno della Festa delle Carriere. Alle 10.30 parte dalla chiesa di san Martino la tradizionale processione del Cristo morto, con arrivo alla chiesa di san Donato dove sarà celebrata la messa con la benedizione dei gonfaloni. Il pomeriggio si apre alle 17.00 in piazza Garibaldi con l’apertura ufficiale delle Carriere: il corteo storico sarà accompagnato dagli sbandieratori di Arezzo, che si esibiranno nel piazzale della Rocca Pisana. Presenti alla sfilata anche i figuranti di Gavorrano. Alle 19.30 si terrà la staffetta storica per le vie del borgo, con la premiazione finale della corsa e della gara di tiro con l’arco. La serata si chiude con lo spettacolo della compagnia Mantica, tra giocolieri e artisti di strada, e con una rappresentazione scenica alle 21.30 nel piazzale della Stella. In questa giornata è previsto un servizio navetta gratuito che dalle 16.30 alle 24.00 accompagnerà le persone in centro dai parcheggi fuori dal borgo (capolinea ex ristorante Da Balbo, La Valle, 167, Oasi Maremma, Il Fontino, Mattatoio, Vallicella e Crocina.

Durante tutta la manifestazione, dal 15 al 19 agosto, saranno aperti gli stand gastronomici al Circolo Arci, gestiti in collaborazione con la squadra cacciatori Monte d’Alma 86.

Le Carriere del 19 sono molto più di una semplice festa: sono un momento di identità e comunità per tutto il paese, un’occasione per riscoprire le proprie radici e vivere insieme la storia, la cultura e il divertimento del borgo di Scarlino.