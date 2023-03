Le barche famose di Cala Galera: Brava Les Copains

Porto Ercole: Si, la Marina di Cala Galera a Porto Ercole è luogo dove passeggiando per i moli si ammira la storia della vela e a Artemare Club che la frequenta spesso invitata dal Circolo Nautico e della Vela Argentario per le sue tante regate, piace ricordare dopo Galahad la barca a vela che ha formato l’allora principe Carlo d'Inghilterra e il motoscafo di Luna Rossa, Brava Les Copains – ITA 10900, una delle otto famose imbarcazioni di Pasquale Landolfi.



Brava Les Copains, one Ton 30,5 costruita in composito in Inghilterra nel 1986, a Southampton da Bill Green, lo stesso che ha costruito lo Stealth per l’Avvocato Agnelli e l'Ulisse il 100 piedi Frers oggi di proprietà di Patrizio Bertelli, è una delle barche con lo stesso nome che furono di Pasquale Landolfi, noto armatore che partecipò a otto edizioni della Admiral's Cup all’epoca la manifestazione velica top del mondo. Su queste imbarcazioni, che il grande pubblico ricorderà per gli spot di Brava Q8 sulle televisioni pubbliche e private più importanti - Artemare Club ha un suo ritratto di Renzo Pauletta - hanno regatato i migliori velisti di del mondo e quelli italiani sono poi diventati famosi a bordo di Azzurra e sul Moro di Venezia.

L’attuale proprietario Fausto Proietti giudice FIV, intervistato dal comandante Daniele Busetto, ha raccontato di essersi avvicinato al mondo delle regate dopo avevo navigato un pò per il Mediterraneo, di aver avuto la fortuna di far parte dell’equipaggio per 15 anni del Marchese Carlo di Mottola Balestra, allora presidente del CNVA partecipando otto volte alla Giraglia, due volte vinta e anche ad una Roma x Tutti lo stesso vinta. Ha acquistato Brava Les Copains a Lignano Sabbiadoro da un gentile signore americano riportandola al suo luogo "nativo", si al Molo Alfa 1 di Cala Galera dove era stata registrata e dopo averci veleggiato con amici lungo il periplo dello stivale, in una quindicina di giorni con tappe mediamente di 100 miglia, ha partecipato quest’anno al Campionato invernale di vela del CNVA distinguendosi per umiltà per l’equipaggio dichiarato di velisti da crociera senza esperienze di regate, “ i Bravi” che meritano di essere ricordati almeno di nome, Alessio, Angelo, Fabrizio, Fausto, Francesco, Luciano, Pierangelo, Stefania, Stefano e Susanna.

Alla recente premiazione di fine Campionato invernale presso la club house del Circolo Nautico e della Vela Argentario, Brava Les Copains di Fausto Proietti ha ricevuto fuori competizione da Artemare Club il quadro Faventibus Ventis con una antica Rosa dei venti, augurio marinaresco del buon vento del sodalizio per il futuro della storica e affascinante imbarcazione.