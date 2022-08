"Le avventure di Pinocchio” chiude la rassegna “Cinema sotto le stelle”

Lunedì 22 agosto, alle 21,30, a Marina Velca. Sarà presente, alla serata conclusiva della manifestazione organizzata dal Consorzio Voltunna, Andrea Balestri, interprete di Pinocchio nel capolavoro di Luigi Comencini



Tarquinia: La proiezione de “Le avventure di Pinocchio”, del regista Luigi Comencini, concluderà lunedì 22 agosto, alle 21,30, la rassegna “Cinema sotto le stelle” organizzata dal Consorzio Voltunna. Si chiude così a Marina Velca il tradizionale appuntamento del cartellone estivo che, anche quest'anno, ha accompagnato per più serate i vacanzieri della località costiera tarquiniese, con film adatti a tutte le età. La famosa versione cinematografica del capolavoro letterario di Carlo Collodi, costellata da grandi attori del calibro di Nino Manfredi, Gina Lollobrigida, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, Vittorio De Sica e tanti altri, con la sua indimenticabile colonna sonora, andava in onda per la prima volta cinquant’anni fa.

Un omaggio a uno sceneggiato senza età, di cui alcune scene furono girate anche a Tarquinia, nel borgo delle Saline. “Una ricorrenza ricca di emozioni – affermano dal Consorzio Voltunna - ma anche di nostalgici ricordi per quei bambini di allora da condividere con nipoti e figli di oggi, in compagnia del protagonista più celebre di tutti i Pinocchio di sempre: Andrea Balestri che sarà presente per l’occasione sul palco per raccontare gli aneddoti, le storie, le esperienze vissute sul set nelle vesti del bambino – burattino monello”.