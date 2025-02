Le attività dell’Ente Bilaterale Turismo Toscano e il Centro Servizio di Grosseto

Grosseto: L’Ente Bilaterale Turismo Toscano e il Centro Servizio di Grosseto svolgono compiti essi attribuiti dal C.C.N.L settore turismo in materie di occupazione, mercato dal lavoro, sostegno al reddito dei lavoratori e a favore delle strutture turistiche, formazione e qualificazione professionale.

I servizi che vengono attivati presso il Centro Servizio di Grosseto (con sede in Via Oberdan 11 a Grosseto) sono:

Formazione autofinanziata (corsi di lingue, informatica, social media marketing e corsi professionalizzanti per il mondo del turismo).

Formazione a finanziamento pubblico (Bandi Provinciali, Regionali, <Progetto GOL, For.te).

Incontro domanda offerta lavoro

Sostegno al Reddito e Welfare con numerose “misure” a vantaggio dei lavoratori e delle aziende iscritte all’E.B.T.T.

Borsa Mercato del Lavoro: Il Centro Servizio di Grosseto organizza ogni anno un’ edizione della BML, l’evento dedicato a chi cerca lavoro e alle aziende in cerca di personale qualificato. Un momento di incontro tra domanda e offerta di lavoro diventato un punto di riferimento annuale per tantissimi candidati che hanno la possibilità di sostenere colloqui di selezione direttamente con le aziende partecipanti all’ evento. Il Centro Servizio di Grosseto è già dal 2010 che organizza ogni anno questa iniziativa, interessando un numero elevato di aziende (alberghi, campeggi, residence, villaggi turistici, consorzi, bar, pasticcerie, pubblici esercizi, mense, stabilimenti balneari) .

Open day: durante tutto l’anno il Centro Servizio di Grosseto attiva degli “Open Day” mirati a sostenere le imprese nella ricerca continua delle figure professionali con una pre-selezione dei candidati prima dell’evento.

O.P.T (Organismo Paritetico Territoriale) Salute e Sicurezza: Per usufruire di questo servizio è necessario aderire all’Organismo Paritetico Territoriale (OPT) e usufruire della nomina del Rappresentante dei Lavoratori sulla sicurezza.

In queste attività sono presenti in prima linea due coordinatori del CS e quattro membri del comitato di gestione dello stesso.

Ne fanno parte, rappresentanti della parte datoriale, Eleonora Angeli per Federalberghi, Gabriella Orlando per Fipe Confcommercio e Alessio Albertazzi per FAITA Toscana.

Per quanto riguarda la parte sindacale ne fanno parte Pier Paolo Micci per Filcams-CGL, Dorsaf Oueslati per UilTucs – Uil, e Simone Gobbi per Fisascat-Cisl.

A tal proposito Eleonora Angeli Coordinatore per la parte datoriale, spiega il lavoro dell’Ente: “Il lavoro svolto in questi numerosi anni dall’Ente è, e sarà sempre di fondamentale importanza per il comparto turistico, in quanto il settore essendo in continua evoluzione ha necessità di essere supportato da questi organi. Reputo il nostro Ente, cosi come il CS, un punto di riferimento per aziende e coloro che si avvicinano al nostro mondo, un aiuto concreto alla collettività.”

Pier Paolo Micci coordinatore delle parti sindacali” evidenzia che il ruolo dell’ente Bilaterale svolge oltre alle funzioni sopra riportate, anche quella importante di agire come un ” faro” e quindi un riferimento a cui guardano tanto gli addetti che le imprese per migliorare , rafforzare , potenziare le proprie condizioni.

Un’ occasione per tutte le parti Sociali che lo costituiscono in modo paritetico per crescere assieme e far sviluppare un settore che ha una valenza strategica per l’ economia ns Provincia.”

Nell’anno 2024 sono state rinnovate le cariche dei vertici regionali dell’Ente nell’occasione il giorno 5 febbraio presso la sede del Centro Servizio di Grosseto in Via Oberdan 11 saranno presenti il nuovo Presidente Sig. Federico Pieragnoli e il Vice-Presidente Sig. Alessandro Gualtieri per rinnovare l’impegno portato già avanti da anni dal nostro Centro