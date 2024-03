"Le acque di Castiglione della Pescaia": le telecamere di Geo puntate sulle bellezze del territorio

Castiglione della Pescaia: Una troupe di Geo arriverà a Castiglione della Pescaia per raccontare le bellezze del suo territorio.



Telecamere puntate sulla Diaccia Botrona con tutta la sua biodiversità faunistica e vegetativa, ma anche sul mare e sull'entroterra di uno dei borghi più belli d'Italia.

«Siamo molto contenti di essere stati scelti - dichiara il Sindaco Elena Nappi - da un format televisivo molto popolare e particolarmente seguito dagli appassionati di bellezza, natura e storia, vocaboli che contraddistinguono il nostro territorio in ogni suo luogo, dalla Diaccia Botrona, agli Etruschi di Vetulonia, dagli antichi mestieri legati al mare ed alla terra, fino ai prodotti enogastronomici tipici. Tanti saranno i momenti e le attività raccontante da ora fino ad agosto, per arrivare alla messa in onda che avverrà nella prossima stagione televisiva tra settembre e ottobre».

Il documentarista Ludovico Prola realizzerà per il programma televisivo di Rai 3 condotto da Sveva Sagramola "Le acque di Castiglione della Pescaia", un racconto per immagini degli aspetti naturalistici, storici e culturali del territorio.

Nei prossimi mesi la troupe di Geo soggiornerà in paese alla ricerca di storie e testimonianze, cercando di cogliere gli aspetti più significativi di chi sul territorio vive e lavora. L'obiettivo della telecamera andrà a cercare gli uccelli migratori che popolano il padule, racconterà degli antichi mestieri, dei butteri, di arte ed archeologia ma anche delle eccellenze enogastronomiche e dei sapori della tradizione contadina.

«Nei prossimi mesi potreste imbattervi nella troupe che gira per il nostro territorio in cerca di notizie particolari e racconti interessanti - conclude la prima cittadina- pertanto invito tutta la cittadinanza a collaborare per fornire informazioni utili alla realizzazione di questo importante progetto per l’intero paese».