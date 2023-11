Attualità Lavoro: recruiting day per la ricerca di addetti alla verniciatura 29 novembre 2023

Grosseto: L'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego - Centro per l’Impiego di Grosseto propone un RECRUITING DAY per un contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione, o contratto di apprendistato per giovani senza esperienza.

I candidati saranno presentati ad una azienda qualificata del territorio grossetano che cerca le figure di addetto alla carteggiatura. La persona selezionata dovrà occuparsi della verniciatura e della carteggiatura di arredi di design. Gli interessati possono presentare la propria candidatura attraverso il Portale Toscana Lavoro, oppure inviare il Curriculum via mail a serviziimprese.grosseto@arti.toscana.it entro il 3 dicembre prossimo, specificando in oggetto la dicitura “recruiting day verniciatura”.

