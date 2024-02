Lavoro: recruiting day per addetto alle vendite nel settore auto

Grosseto: L'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego - Centro per l’Impiego di Grosseto organizza una giornata di colloqui dedicata alla ricerca di un giovane addetto alle vendite per concessionaria grossetana. Si richiedono un buon eloquio e attitudine al lavoro al pubblico, preferibile diploma di ragioneria e conoscenze in ambito fiscale.



GR-214803 è il codice per candidarsi sul Portale Toscana Lavoro (lavoro.regione.toscana.it)

E’ possibile candidarsi anche inviando il proprio curriculum alla mail serviziimprese.grosseto@arti.toscana.it con Oggetto "Recruiting day settore commmerciale auto" entro il giorno 18 febbraio prossimo.

I candidati ritenuti idonei saranno convocati dal Centro per l’Impiego per sostenere un colloquio motivazionale.

Per informazioni contattare serviziimprese.grosseto@arti.toscana.it Tel 05519985081