Lavoro: Recruiting Day Cpi Grosseto

Importante azienda turistica incontra le persone in cerca di occupazione



Grosseto: Recruiting Day , previsto al Centro Impiego di Grosseto per il giorno 24 marzo: si ricerca personale di sala e cucina per noti stabilimento balneari e camping nelle località Principina Mare e Marina di Grosseto

Di seguito le specifiche dei profili ricercati

CUOCO

BARMAN/BARWOMAN

CAMERIERE/A DI SALA

COMMIS DI BAR

Modalità di svolgimento dell’incontro: Presentazione della mission e vision dell’azienda, descrizione dei profili vacanti, competenze professionali richieste e soft skills, colloquio di preselezione con il referente d’area. Gli interessati possono inviare inviare il cv alla mail a serviziimprese.grosseto@arti.toscana.it, oggetto “candidatura RECRUITING DAY 24 marzo”, entro e non oltre il giorno 12 marzo 2023. I candidati selezionati saranno contattati dal Centro per l’Impiego per definire le modalità di partecipazione.