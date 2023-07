Finanza Lavoro, Open Day per saldatori, tornitori, addetti macchine controllo numerico 6 luglio 2023

Grosseto: Il Centro per l’Impiego di Grosseto dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego propone un OPEN DAY per candidarsi ad opportunità di lavoro nei SETTORI METALMECCANICO E ARTIGIANO.

I profili saranno proposti ad importanti realtà del territorio grossetano che cercano le figure di saldatore, tornitore, e addetti alle macchine a controllo numerico. In occasione dell’Open Day sarà presente un referente di percorsi formativi coerenti con i profili ricercati per candidati interessati a percorsi formativi di aggiornamento e riqualificazione professionale. Gli interessati potranno presentarsi muniti di curriculum presso il Centro per l'impiego di Grosseto in Via della Prefettura 4, giovedì 13 luglio dalle 09:00/12:30 e nel pomeriggio dalle 15.00/16:30. Per informazioni: serviziimprese.grosseto@arti.toscana.it

