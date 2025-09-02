Lavoro, Nisini (Lega): "Numeri Istat confermano bontà nostre scelte"

Roma: “Crescono gli occupati, diminuiscono i disoccupati: ancora una volta i dati Istat certificano la costante inversione di tendenza nel comparto del lavoro e la validità dei programmi portati avanti dalla Lega e dalla maggioranza. La crescita degli occupati nel luglio 2025, +218mila rispetto al luglio dell’anno precedente, riguarda gli uomini, le donne, i 25-34enni e chi ha almeno 50 anni. La disoccupazione, anche quella giovanile, continua a calare. Numeri che sostanziano le scelte che abbiamo fatto: archiviare la stagione di bonus e assistenzialismi, puntando su crescita, formazione, merito. Ora proseguiamo su questa strada”. Lo dichiara la deputata della Lega e vicepresidente della commissione Lavoro Tiziana Nisini.