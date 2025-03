Lavoro: Mazzeo, rabbia e frustrazione per catena lutti che non si riesce a spezzare

Il presidente del Consiglio regionale della Toscana è intervenuto appresa la notizia della morte sul lavoro di un operaio di 55 anni questa mattina ad Arezzo

Firenze: “Un uomo di 55 questa mattina (mercoledì 5 marzo) ad Arezzo ha perso la vita mentre stava lavorando in un cantiere. Il suo nome si aggiunge alla lista infinita dei caduti sul lavoro ed è una strage di fronte alla quale non possiamo e non vogliamo rassegnarci. Il pensiero e la vicinanza mia personale e dell'intero Consiglio regionale vanno alla famiglia, ai parenti, agli amici e ai colleghi colpiti da questo lutto tremendo ma insieme a questo non possiamo nascondere il dolore e la rabbia per la catena di lutti inaccettabili che non si riesce a spezzare. Come Istituzioni, abbiamo il dovere di continuare ad agire giorno dopo giorno per costruire condizioni di maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro e richiamare ciascuno alla propria responsabilità”.

Così, il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, è intervenuto una volta appresa la notizia della morte sul lavoro avvenuta questa mattina ad Arezzo.