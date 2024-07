Finanza Lavoro, le richieste in Maremma 1 luglio 2024

Grosseto: Ecco le offerte di lavoro della settimana dalle aziende del Centro Servizio Grosseto. 1) Ristorante a Castiglione della Pescaia ricerca un cameriere di sala anche prima esperienza orario solo serale pat b automunito urgente da luglio a fine settembre

2) Ristorante a Castiglione della Pescaia ricerca da luglio a settembre orario solo serale dalle 17.00 pat b automunita un cameriere di sala preferibile ma non indispensabile minima esperienza 3) Stabilimento balneare ad Albinia ricerca un barista/banconiere almeno con minima esperienza orario di giorno dalle 11 alle 15 non alloggio pat b automunito /a da luglio a settembre 4) Albergo a Castiglione della Pescaia ricerca da subito fino a fine settembre una cameriera ai piani orario dalle 9 alle 16 con 1 giorno di riposo preferibile minima esperienza non alloggio 5) Ristorante a Buriano ricerca da luglio a settembre un cameriere di sala anche prima esperienza orario part time serale dalle 19 alle 23 pat b automunito non alloggio urgente 6) Campeggio a Punta Ala ricerca da luglio a settembre un accompagnatore alle piazzole/prima accoglienza anche prima esperienza conoscenza almeno scolastica della lingua inglese pat b automuniti non alloggio orario spezzato 7) Resort a Fonteblanda ricerca da metà luglio a metà settembre un addetto/a al ricevimento anche prima esperienza orario part time 24 h settimanali buona conoscenza della lingua inglese non alloggio pat automuniti 8) Albergo nelle vicinanze di Castiglione della Pescaia ricerca un cameriere di sala con almeno discreta conoscenza della lingua inglese e 3 anni di esperienza nel settore orario full time con due servizi al giorno con possibilità di alloggio con 1 giorno di riposo da luglio a ottobre 9) Bar a Castiglione della Pescaia ricerca urgentemente un barman con esperienza almeno minima nel settore orario serale non alloggio da luglio a fine settembre con possibilità di proroga a ottobre 10) Hotel a Roccastrada ricerca una cameriera di sala per il servizio colazione e cena una cameriera ai piani /lavapiatti da luglio a settembre con vitto e alloggio 11) Albergo a Fonteblanda ricerca urgentemente una cameriera ai piani / addetta pulizie anche prima esperienza orario di mattina dalle 8 /8.30 fino a max alle 14.30 pat b automunita non alloggio da luglio a settembre 12) Albergo Marina di Grosseto ricerca con possibilità di contratto a tempo indeterminato due cuochi con esperienza nel settore si preferisce personale della zona ma si valuta alloggio 13) Stabilimento balneare a Castiglione della Pescaia ricerca un cuoco orario spezzato fino a settembre con possibilità di proroga a ottobre 14) Ristorante a Principina a Mare ricerca un cameriere di sala con esperienza nel settore con vitto e alloggio da luglio a settembre/ottobre 15) Stabilimento balneare a Punta Ala ricerca una barista/caffetteria orario di giorno fino alle 19 non alloggio pat b automunita 16) Bar a Principina a Mare ricerca una barista anche prima esperienza orario serale dalle 20 a chiusura 17) Ristorante all’Argentario ricerca un cuoco/a con esperienza nel settore possibilità di lavorare tutto l’anno non alloggio orario spezzato 18) Ristorante a Castiglione della Pescaia ricerca un cameriere di sala contratto a tempo indeterminato orario nel periodo estivo serale nel periodo invernale anche di giorno PER CANDIDARSI ALLE OFFERTE DI LAVORO INVIARE UN CURRICULUM A grosseto@ebtt.it (indicando l’offerta per la quale uno si candida) o telefonare allo 0564416375 Seguici



