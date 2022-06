annuncio Finanza Lavoro, le proposte della settimana in Maremma 20 giugno 2022

Redazione Grosseto: Nuova settimana di una stagione che ormai è in pieno svolgimento. E le aziende maremmane del Centro Servizio Grosseto sono in cerca di personale.

Vediamo le proposte di lavoro di questa settimana: 1) albergo a marina di grosseto ricerca una cameriera di sala orario spezzato max la sera fino alle 22 minima esperienza da giugno a settembre con possibilità di lavorare nei weekend d’ inverno e una lavapiatti orario serale anche prima esperienza 2) albergo a monte argentario ricerca con vitto e alloggio cameriere di sala con esperienza minima, chef de rang con esperienza nel settore e aiuto barman e maitre con esperienza contratto di 6 mesi 3) ristorante a roccastrada ricerca con vitto e alloggio un aiuto cuoco, un lavapiatti e un cameriere/bar stagione lunga 4) stabilimento balneare alle rocchette ricerca con possibilità di vitto e alloggio per i mesi di giugno e settembre solo pranzo luglio e agosto pranzo e cena un cameriere anche minima esperienza urgente 5) stabilimento balneare a punta ala ricerca una barista orario di giorno si valuta vitto e alloggio 6) ristorante all alberese ricerca un commisi di cucina anche prima esperienza dalle 19.30 alle 23.00 weekeend di giugno e luglio e tutto agosto 7) ) bar a castiglione ricerca un cameriere di sala orario 19.30 a chiusura si valuta alloggio anche prima esperienza 8) pubblico esercizio nelle vicinanze di castiglione della pescaia ricerca una cuoca/aiuto cuoca con possibilità di lavorare tutto l anno e un cameriere di sala orario solo serale anche prima esperienza pat b automuniti 9) albergo a castiglione della pescaia ricerca una cameriera ai piani orario 8.00-13.30 con giorno di riposo e un cameriere di sala orario 8.00-11.00 e 19.00-21.00 no alloggio 10) albergo a principina a mare ricerca cameriere ai piani anche part time (4/5 ore al giorno) da metà giugno a metà settembre no alloggio 11) campeggio nella zona delle rocchette ricerca una addetta ricevimento no alloggio lingua inglese 12) albergo a follonica ricerca con vitto e alloggio un cuoco/capo partita e un aiuto cuoco da giugno a ottobre 13) albergo a fonteblanda ricerca orario di mattina max fino alle 14.30 per i weekend di giugno e luglio e tutto agosto cameriere ai piani 14) pubblico esercizio a pochi chilometri da grosseto ricerca anche per tutto l anno una lavapiatti/tuttofare di cucina orario part time serale 8.30-23.30 pat b automunita 15) albergo a castiglione della pescaia ricerca un cameriere di sala anche con alloggio anche prima esperienza 16) ristorante alla giannella ricerca un cameriere di sala con esperienza di mise en place di base, servizio di vino e caffetteria preferibile diploma alberghiero no alloggio orario su turni o pranzo o cena da giugno a dicembre con possibilità di lavorare anche tutto l anno con la pausa da gennaio a marzo no alloggio 17) bar sulla giannella ricerca un aiuto cuoca orario solo di giorno 8-.00-16.00 pat b automunito 18) ristorante a castiglione della pescaia ricerca orario solo serale 2 camerieri di sala anche prima esperienza stagione fino a ottobre

Se vuoi candidarti a queste offerte invia il tuo curriculum a grosseto@ebtt.it o contatta il Centro Servizio di Grosseto tel 0564/416375

