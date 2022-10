Finanza Lavoro, le opportunità in Maremma 24 ottobre 2022

24 ottobre 2022 162

162

Redazione Grosseto: Ecco le offerte e richieste di lavoro della settimana dalle aziende del Centro Servizio Grosseto.

1) Pubblico esercizio tra Grosseto e Castiglione della Pescaia ricerca un cuoco/a con esperienza per il periodo invernale solo per i weekend poi full time con orario spezzato da marzo a novembre pat b automunito 2) Albergo nella zona di Scansano ricerca un apprendista manutentore anche prima esperienza orario di inverno part time full time d estate no alloggio personale della 3) Pubblico esercizio a Grosseto ricerca una cameriera di sala per i weekend di venerdì, sabato e domenica orario serale co minima esperienza (cod 15199) 4) Ristorante a Grosseto ricerca un cuoco o aiuto cuoco con esperienza di secondi e griglieria orario serale e part time dalle 19.00 alle 23.00 un giorno di chiusura contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato . 5) Albergo a pochi chilometri da Grosseto ricerca un estetista con diploma del terzo anno e almeno ½ stagioni di esperienza no alloggio pat b automunita orario full time contratto a tempo determinato fino a gennaio con possibilità di assunzione a tempo indeterminato . 6) Albergo al’Isola del Giglio ricerca per la prossima stagione estiva 2023 (marzo/aprile 2023) un cuoco/a con esperienza nel settore, due cameriere ai piani e una cameriera di sala con esperienza e conoscenza lingua inglese e minime conoscenze di bar /caffetteria si offre vitto e alloggio 7) Albergo a Capalbio ricerca per la prossima stagione da inizio aprile a ottobre diverse figure: pizzaiolo, pasticcere, commis di sala e cucina, chef de rang, secondo cuoco, cameriere ai piani si offre vitto e alloggio 8) Albergo a Monte Argentario ricerca per la prossima stagione 3 figure di alto livello con vitto e alloggio da marzo 2023 a fine ottobre 2023: maitre, barman e ricevimento senior 9) Ristorante a Grosseto ricerca un cuoco/a con esperienza di cucina di carne e pesce e impiattamento orario spezzato con 1 giorno di risposo (la domenica) , da ottobre 2022 a tempo indeterminato con periodo di prova 10) Albergo a Grosseto ricerca un addetta al centro benessere con diploma secondo anno , giorni di lavoro (2/3 settimanali con un weekend di lavoro e 1 di riposo) dalle 16.00 alle 21.00 con minima esperienza di prestazioni estetiche principalmente di massaggi, contratto all’inizio a tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato 11) Albergo a Grosseto ricerca con contratto tempo indeterminato un portiere turnante con esperienza di accoglienza e ricevimento (principalmente turni di notte), inglese almeno scolastico Se vuoi candidarti a queste offerte invia il tuo curriculum a grosseto@ebtt.it o contatta il centro servizio di grosseto tel 0564/416375

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Finanza Lavoro, le opportunità in Maremma Lavoro, le opportunità in Maremma 2022-10-24T14:21:00+02:00 506 it Le richieste e offerte di questa settimana dalle aziende del Centro Servizio Grosseto PT3M /media/images/lavoro-12.jpg /media/images/thumbs/x600-lavoro-12.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 24 Oct 2022 14:21:00 GMT